Les vuit millors es juguen el títol de mestra i el número 1

La tennista del CT Barcino Garbiñe Muguruza iniciarà avui la seva tercera participació en la 47a WTA Finals copa Masters de Singapur contra la letona Jelena Ostapenko, que va sorprendre el món guanyant el títol a Roland Garros amb un joc molt agressiu que va captivar. El torneig posa en joc el número 1 del tennis mundial del 2017, condició que ara llueix la romanesa Simona Halep, però a la qual aspiren set de les vuit participants. Només la francesa Carolina Garcia queda fora de les travesses, una dada que demostra l’alternança i la igualtat del circuit femení. Una altra és que l’eslovaca Dominka Cibulkova, la vigent campiona, no s’hi ha classificat. Ni tampoc la nord-americana Sloane Stephens: campiona en l’obert dels EUA.

Muguruza domina el cara a cara contra Ostapenko per 2-1. La número 2 del món, que va perdre el seu regnat a mans de Halep fa pocs dies, parteix com a segona favorita després de completar un curs de consagració en què es va endur el títol de Wimbledon, el segon Grand Slam de la seva carrera després d’haver guanyat Roland Garros, i també va alçar el títol a Cincinnati. La de Caracas ja ha rebut el reconeixement de la WTA com a millor jugadora del 2017 i espera confirmar el seu moment àlgid. “No tinc nervis ni obsessió per recuperar el número 1, tot i que és important, i estic feliç d’haver-lo aconseguit enguany. Hi ha moltes altres jugadores que també poden acabar al capdamunt. Per aconseguir-ho he de jugar a un bon nivell”, va declarar ahir la de Caracas. Muguruza i Ostapenko juguen en el grup blanc al costat de la txeca Karolina Pliskova i de la incombustible nord-americana Venus Williams –finalista a Austràlia i Wimbledon i semifinalista en l’obert dels EUA–, que avui enceten el torneig. A les 13.30 hora catalana (Teledeporte) entraran en escena la tennista del CT Barcino i la letona.

El grup vermell el formen la romanesa Simona Halep (1), la ucraïnesa Elina Svitolina (4), la danesa Caroline Wozniacki (6) –set finals i un títol enguany– i la francesa Caroline Garcia (8). Els partits de demà són: Halep-Garcia i Svitolina-Wozniaki. Es dona la circumstància que cap altra tennista del grup ha guanyat mai un Grand Slam. En el grup blanc, en canvi, l’única que no ha sucat és Pliskova, que enguany també ha estat número 1 de la WTA. La reina de les participants pel que fa a títols majors és Venus Williams, que mai no es pot descartar i que atresora set Grand Slams i una copa Masters (2008). De fet és l’única de les citades que en pot presumir.