Pausa, intel·ligència i mètode són els arguments que va esgrimir ahir Garbiñe Muguruza (CT Barcino) per derrotar la letona debutant de 20 anys Jelena Ostapenko en el seu primer partit en les WTA finals copa Masters de Singapur. Malament rai si la jugadora nascuda a Caracas hagués caigut en el ritme infernal de la seva rival, que es juga gairebé cada punt a la ruleta russa. Ostapenko va connectar el doble de cops guanyadors que la seva oponent –amb la Muguruza irreflexiva de fa dos o tres anys segurament li hauria estat impossible–, però també va cometre força més errors. Una altra virtut de la de Caracas va ser saber aprofitar les seves oportunitats i consumar 5 breaks (5/7) que van neutralitzar els tres trencaments que va encaixar (3/8). En el primer set, Ostapenko només va guanyar un cop el seu servei. En el segon, Muguruza se li va ennuegar quan manava 5-1 i la seva rival va salvar dues pilotes de partit, però no es va descentrar i amb 5-4 va segellar la victòria en la cinquena pilota de partit. En l’altre duel, la nord-americana Venus Williams no va trobar arguments contra la txeca Karolina Pliskova: 6-2 i 6-2. Les vencedores s’enfrontaran demà en la segona jornada. El fet de no haver perdut cap set les beneficia en l’objectiu d’obtenir una de les dues places de semifinalistes.