Jepkosgei, rècord del món

Ahir, en la mitja marató de València Trinidad Alfonso, l’atleta kenyana Joyciline Jepkosgei va batre el rècord del món femení d’aquesta especialitat, amb un temps de d’una hora, quatre minuts i 51 segons. Jepkosgei va rebaixar en un segon la seva anterior marca i es va adjudicat una prova en la qual l’etíop nacionalitzada espanyola Trihas Gebre va batre el rècord d’Espanya en creuar la meta en una hora, nou minuts i 57 segons. El nou rècord del món era una opció clara per a Jepkosgei des que va aconseguir, a Praga, la plusmarca mundial de 10 quilòmetres. “Era la meva primera cursa a València i he gaudit molt. La meteorologia i el circuit són perfectes per córrer ràpid. Espero tornar al març per al mundial de mitja marató”, va comentar la kenyana, de 23 anys. En la prova masculina va guanyar un compatriota de Joyciline Jepkosgei, el corredor Abraham Cheroben.