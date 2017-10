El Barça paga car la valentia

Qui no arrisca no pisca. Però, a vegades, el risc pot arribar a ser contraproduent i es pot pagar car. És el cas del Barça, que ahir, tot i la decisió valenta de fer jugar Aicardo de porter jugador amb un home menys quan faltaven dos minuts, va perdre el partit. Andresito va fer el 2-3 quan quedaven pocs segons pel final i els blaugrana van veure com volaven els primers punts de la lliga i el lideratge. El Pozo, que arribava al Palau vestit amb pell de xai per les baixes i els mals resultats, va fer gala de la seva combativitat i va ser un llop per als catalans.

No va sortir concentrat el Barça del vestidor. Només s’havien jugat dos minuts de partit i Andresito va plantar-se davant Juanjo i va batre’l amb un xut ras. La rèplica del Barça, que havia pecat de poc contundent a l’inici, va ser immediata; Aicardo va afusellar Fede i va empatar el duel. Aleshores, el partit va entrar en un espiral de faltes, provocacions, targetes i mitges ocasions. Fins a tres grogues es van ensenyar abans d’arribar al descans. Gairebé més targetes que ocasions clares perquè als dos equips se’ls ennuegaven els atacs.

Després de la represa, el Barça va fer un pas endavant i va trepitjar més àrea. Però, com havia passat en el primer temps, va ser El Pozo Múrcia qui es va avançar mitjançant una canonada de Matteus.

Va tornar a reaccionar el Barça. Un xut d’Aicardo va tocar el travesser i el pal en el preludi del 2-2. Esquerdinha va rebre una pilota dins l’àrea, Matteus el va estirar i el pivot blaugrana va caure dins l’àrea. Penal i targeta per al murcià. No li va agradar gaire la decisió al jugador d’El Pozo, que va aplaudir amb ironia a la cara del col·legiat, que el va expulsar. Dyego no va fallar i va tornar a empatar el partit. Aleshores, el Barça va oferir els millors moments i Esquerdinha va estavellar una altra pilota a la fusta. Semblava que el Barça seria qui desnivellaria el duel però, aleshores, Dyego va veure la segona targeta groga i va deixar el seu equip amb un home menys. Plaza va decidir ser valent, va voler que Aicardo fes de porter jugador i l’equip anés a buscar el gol del triomf. No va sortir bé i Andresito, aprofitant que el tanca blaugrana feia de porter, va fer el 2-3 definitiu. Ara, el Barça, que ahir va perdre els primers punts del curs, ha de canviar de xip perquè demà visita la pista del Palma en els vuitens de final de la copa del Rei.