“Pálmarsson és el millor jugador del món en atac”

El fitxatge d’Aron Pálmarsson (Hafnarfjördur, 1990) ja és oficial. L’esperat transfer del jugador islandès ja és a les oficines del club blaugrana i el Barça farà la presentació dilluns vinent, quan ja hauran tornat la majoria de jugadors de la plantilla que aquests dies tenen partits de seleccions. Amb l’arribada de l’exjugador del Veszprém, l’equip barceloní farà un salt de qualitat, perquè incorpora un dels millors jugadors del món i reforçarà una posició, la de central, que no tenia ben coberta des de la recaiguda de la lesió de Lasse Andersson i amb Raúl Entrerríos com a únic especialista pur. Pálmarsson ha signat el contracte per quatre temporades –fins a l’estiu del 2021– i podria debutar la setmana vinent, l’1 de novembre en el partit de la lliga Asobal a Cangas, o el dissabte dia 4 al Palau Blaugrana contra el Zagreb, corresponent a la sisena jornada de la lliga de campions.

Si algú coneix bé les característiques i el potencial de Pálmarsson és el tècnic barceloní Xavi Sabaté, que l’ha tingut a les seves ordres les dues últimes temporades a les files del Veszprém. Ahir es va brindar a parlar-ne per a aquest diari: “És un dels millors jugadors del món i, per mi, tal com va acabar la temporada passada, el millor en atac. És molt complet. Pot atacar i defensar. En atac té unes possibilitats brutals: té llançament, molt bon un contra un, molta visió de joc, decideix molt bé i juga en equip. Evidentment, al Barça li anirà molt bé, perquè ja té una gran plantilla i aquest reforç donarà molta més consistència a l’equip de Xavi Pascual.” En aquest sentit, considera que amb Entrerríos pot formar un “duo de centrals espectacular” i que també pot jugar al costat de l’asturià. “És molt polivalent i la temporada passada ja va alternar les posicions de central amb la de lateral esquerre”, ressalta. Respecte a Nikola Karabatic, l’última gran estrella que va fitxar el Barça, comenta: “Nikola també és un dels millors del món, però són molt diferents. Penso que l’Aron té més bon un contra un, una visió de joc privilegiada, però no té tant físic com el jugador francès. En tot cas, són jugadors molt complets, que apareixen en els moments decisius i que es carreguen l’equip a les espatlles.”

Sabaté no va voler entrar a valorar l’actitud de Pálmarsson, que es va declarar en rebel·lia i no es va presentar als entrenaments de pretemporada del Veszprém, ara a les ordres de Ljubomir Vranjes. “No tenim tota la informació i només coneixem la versió del Veszprém”, matisa. De totes maneres, el tècnic català no té dubtes de la predisposició del jugador islandès. “Per mi, és un professional brutal i una persona extraordinària. El respecto i l’admiro molt”, etziba. Precisament, les ganes de vestir-se de blaugrana i la lesió d’Andersson han precipitat un any l’arribada –previ pagament d’un milió d’euros de clàusula de rescissió– d’un jugador que quedava lliure el curs vinent. Amb només quinze anys, quan encara jugava al Hafnarfjördur, Pálmarsson ja va fer tota una declaració d’intencions en una entrevista: “El club dels meus somnis és el Barça.” De totes maneres, amb 19 anys Alfred Gislasson el va fitxar pel Kiel, on va guanyar dues lligues de campions (2010 i 2012), i els dos últims cursos ha militat al Veszprém.