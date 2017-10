“No acceptarem l’article 155 i ens mobilitzarem”

Si alguna cosa caracteritza a Xavier Vinyals i Capdepon (Barcelona, 17/03/10967), el president de la Plataforma pro seleccions catalanes, és que parla clar. En conversa amb aquest diari, assegura que l’entitat que presideix no obeirà un govern de la Generalitat intervingut per l’Estat espanyol i que, en aquest cas, participarà de les mobilitzacions que es convoquin com a resposta.

Com està vivint aquest moment políticament tant intens?

No sé perquè plana aquesta mena de pessimisme. Jo no veig la situació tan malament, sóc optimista. Les coses que passen al món depenen de la gent i, ara mateix, els que volem la independència de Catalunya tenim raons de fons molt importants. Se’n surt més qui més suport té i l’us de la força, finalment, no val per a tot.

I la Plataforma ProSeleccions, en quin lloc es situa en la situació actual?

No voldria que sonés grandiloqüent, però la Plataforma estarà al costat de la gent. Al costat de la majoria, en definitiva. Durant molts anys hem lluitat per aconseguir que les seleccions catalanes puguin competir oficialment. Primer ho fèiem mirant d’arribar a un acord amb l’Estat espanyol, però ja fa molt de temps que diem obertament que el nostre primer objectiu és la independència de Catalunya.

Esport i política...

Finalment, l’esport pateix al mateix nivell que en la resta d’àmbits del país la distància amb l’Estat espanyol. Per això, de la mateixa manera que hi va haver una sentencia constitucional sobre l’Estatut, hi va haver una sentència en contra de la llei catalana de l’Esport. Ja sap, allò de que una part no es pot enfrontar al tot. L’únic camí és la independència.

El moment polític ha canviat el dia a dia de la Plataforma?

No, durant tot aquest temps hem continuat fent les nostres activitats ordinàries.

I si el govern espanyol aplica l’article 155?

El 155 no el podem acceptar, és una llei que menysté la sobirania del Parlament català, que és el que considerem legítim. Per tant, com que hi ha una llei de referèndum i una llei de desconnexió, nosaltres seguirem la legalitat catalana, que està basada en un règim democràtic. No acceptem un govern que no han votat els catalans.

Desobediència civil, doncs...

Li sembla que el 131è president de la Generalitat ha de ser Mariano Rajoy? Jo no l’acceptaria. Davant el 155, en la Plataforma atendrem i seguirem el que diguin les institucions catalanes. No farem cap acceptació d’aquestes autoritats que se’ns imposaran des de fora.

Han pensat en algun acte de protesta, en algun gest de resistència?

Ens sumarem a tots els actes que es facin com a resposta a l’article 155. El món de l’esport es troba molt cohesionat en un moment com aquest i també es mobilitzarà. És possible que nosaltres també impulsem algun acte.