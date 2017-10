Gaviria i Kittel, els senyors del gol al Quick Step

Oficialment, el calendari ciclista de la temporada 2016/2017 va acabar ahir a la Xina, el Tour de Guangxi. I ho va fer amb victòria en l’última etapa del colombià Fernando Gaviria, que, gràcies al quart triomf parcial en aquesta volta de sis dies, va igualar el seu company d’equip, i també velocista, Marcel Kittel com a ciclista que més vegades ha alçat els braços sota una pancarta. Els dos reis de l’esprint del Quick-Step s’han repartit 14 triomfs cadascun, per sobre dels 12 del gran depredador del ciclisme mundial, Peter Sagan.

Tot i que Kittel i Gaviria han estat els senyors de l’esprint durant tota la temporada, són ciclistes d’estil i generació diferent. El colombià, que al juliol es va lesionar i va estar un mes fora de combat, és considerat l’hereu o la nèmesi de Sagan. No només és un velocista prodigiós, sinó que vola també en les grans clàssiques i és capaç de superar la mitja muntanya. Va guanyar el premi de la regularitat en el Giro d’Itàlia i aspira a fer-ho en el Tour de França. No té res a veure amb el perfil habitual de les grans figures colombianes de la història, tots grans escaladors. Gaviria es va forjar als velòdroms on va ser campió del món d’omnium el 2015 i el 2016. El triomf de l’any passat a la París-Tours el va situar en primera línia entre les joves estrelles del ciclisme professional.

Kittel, que va començar com a especialista en les contrarellotges, s’ha convertit en els darrers anys en un rematador letal en les arribades massives. A diferència de Gaviria, ell ho passa malament a la muntanya i tampoc li agraden les curses llargues i exigents. Prefereix les etapes cuinades per a velocistes en les quals tant ell com el seu equip es mouen a la perfecció, com va demostrar en les cinc victòries que va arreplegar en el Tour, cursa en què ja en n’acumula 17.

Kittel i Gaviria ja no seran companys el 2018. El Katuixa ha aconseguit els serveis de l’alemany i el colombià es quedarà com a número 1 en solitari en els esprints.