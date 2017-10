El Barça, a quarts amb molt d’ofici

El Barça va suar molt ahir a Son Moix però va classificar-se amb ofici per als quarts de final de la competició. Els blaugrana, que ahir tampoc van poder disposar de Tolrà –té una lesió muscular i demà es farà proves–, van saber defensar un gol en la primera part de Joselito i van acabar sentenciant en el darrer sospir.

Va sortir concentrat a la pista l’equip d’Andreu Plaza, conscient que els minuts de desconnexió es paguen cars davant els equips de més nivell. Les primeres ocasions van ser per als blaugrana, que a poc a poc van veure com els balears guanyaven terreny empesos pel seu públic. Molt seriós, el conjunt local va trepitjar camp blaugrana i va posar a prova Sedano, que ahir va ser immens sota els pals de la porteria. Quan es va treure de sobre la pressió alta, el Palma va tenir l’ocasió més clara mitjançant Paradynski. Els blaugrana es van carregar molt aviat de faltes –van fer la cinquena quan quedaven set minuts de primer temps– però van saber gestionar bé la situació. Tant que van avançar-se quan faltava poc més d’un minut per arribar al descans: Joselito va aprofitar una errada de Pazos en la zona de creació per batre Barrón.

En l’inici del segon temps, el Palma va ser millor. Tot i un ensurt de Joselito per part blaugrana, els locals van tancar els catalans a la seva pista. Sense gaire claredat en la definició, el Palma va posar setge a la porteria de Sedano. Va tenir paciència el conjunt d’Andreu Plaza, que va saber defensar les escomeses de l’equip local. També quan Diego Fávero va fer de porter jugador quan faltaven cinc minuts per acabar el partit. On no va arribar l’entramat defensiu dels catalans va arribar Paco Sedano, extraordinari en els darrers instants. I en el darrer sospir i amb els balears abocats a l’atac, Rafa López va sentenciar a porteria buida.

