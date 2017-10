Ilias Fifa, detingut

L’atleta del FC Barcelona Ilias Fifa, campió d’Europa de 5.000 m a Amsterdam 2016, va ser detingut ahir al matí al seu domicili de Santa Coloma de Gramenet per la Policía Nacional en una operació contra el tràfic de substàncies de dopatge dirigida pel jutjat d’instrucció número 4 de Mataró. L’operació portada a terme per la secció de consum de la brigada central de delictes contra les persones continua oberta i sota secret de sumari. En el marc de l’operació, les investigacions de la qual van començar al juny arran d’una denúncia a la policia, van ser detingudes onze persones i es van ordenar escorcolls en altres municipis catalans com ara Mollet del Vallès, Esplugues de Llobregat i Arenys de Mar, a més de València i Guadalajara. El fondista blaugrana, que en les últimes setmanes s’havia estat entrenant a Sierra Nevada, i la resta de detinguts s’exposarien a un delicte contra la salut pública per presumpte ús i distribució de productes de dopatge amb greus perills per a la salut. Segons algunes fonts, al domicili de Fifa s’haurien trobat anabolitzants i documentació que el situarien com un dels responsables de la trama.

La notícia va esclatar com una bomba en els cercles atlètics a mig matí, i una de les persones més sol·licitades va ser el seu entrenador actual, Rafa Caro. “Me n’he assabentat de tot plegat per les trucades dels periodistes. Només puc dir que en els cinc anys que fa que entreno l’Ilias sempre ha tingut una conducta sana i que no té cap necessitat de recórrer a altres camins perquè té condicions de sobres per dedicar-se a l’atletisme d’elit. Mai ha donat positiu en cap control i el primer sorprès de tot plegat soc jo. Ara mateix tinc molts dubtes sobre aquesta operació, perquè es veu que es tracta d’una investigació del mes de juny”, va explicar Caro, abans de poder contactar amb el seu atleta , detingut a la comissaria de la Verneda.

