Grigor Dimitrov es llicencia

El búlgar Grigor Dimitrov (6) va obtenir ahir per 7-5, 4-6 i 6-3 en 2 hores i 30 minuts el títol més important de la seva carrera confirmant els pronòstics en una final excel·lent de la copa Masters contra el belga David Goffin (7), que també afrontava el seu partit més transcendent i que a pesar de perdre surt reforçat tant pel seu nivell com per haver derrotar Nadal i Federer, una proesa. Tot dos s’havien enfrontat aquesta mateixa setmana en la fase de grups i el desenllaç havia estat una pallissa favorable al búlgar –6-0 i 6-2– però ahir el partit, ple d’incerteses, de canvis d’estat d’ànim i de classe, va ser radicalment diferent. El tennista de 26 anys –els mateixos que el seu rival– nascut a Khaskovo es converteix en el primer búlgar que guanya la competició i agafa el relleu del català Àlex Corretja, que també va ser campió debutant el 1998. Dimitrov, que ha guanyat els cinc partits del torneig, va rebre un xec de 2.549.000 dòlars i acaba l’any de la seva confirmació tercer de l’ATP.

Els trencaments en el primer joc han estat constants tota la setmana i el favorit, Dimitrov, no se’n va deslliurar. Va reaccionar, però, amb rapidesa i també va mossegar el servei rival tot just en el primer torn (1-1). Molts nervis. Més centrat i agressiu i manant amb la seva virtuosa dreta, Goffin va segellar el seu segon break. Tres jocs: tres breaks. Una bogeria incòmoda per al búlgar, més tens i jugant amb una velocitat menor que la que havia exhibit els dies anteriors. Per més inri, el seu percentatge de punts guanyats amb el segon servei era molt baix (1/6). Per fi, Goffin va concretar amb dos aces el triomf parcial (1-3). Dimitrov duia tan sols un cop guanyador, però va reaccionar amb un trencament a partir de quatre errors no forçats del seu rival en un mateix joc (4-4). Goffin va empatar (5-5) i Dimitrov, malgrat dues inoportunes dobles faltes, es va avançar per primer cop (6-5). Va rematar, a més, el set en la cinquena pilota (7-5). Sense haver-se acostat a la seva versió setmanal, va saber arromangar-se.

L’inici del segon acte va ser diametralment oposat. Tots dos van guanyar el seu servei, a més en blanc (1-1). El belga va salvar una pilota de break que hauria estat més que perillosa (3-3). A més, va disfrutar del seu primer trencament de l’acte (3-4) amb una dreta guanyadora que reintroduïa el partit en un nou escenari. Ja no va titubejar (4-6).

Dimitrov va saber digerir la desil·lusió en un context de màxima igualtat –1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2– i va saltar a la jugular del seu incombustible rival en el sisè joc, 4-2. El botxí de Roger Federer va lluitar fins a quedar exhaust. En el vuitè joc, va aixecar un 40-0 i tres pilotes de partit(5-3). Dimitrov va tancar en la cinquena pilota de partit amb el seu servei quan Goffin, en un final desgraciat, va enviar a la xarxa una volea clara amb 40-30 en contra. El batejat pels entesos com a “baby Federer” va respirar per fi tranquil assaborint el seu primer gran títol. Els dos finalistes van afegir un toc sentimental al duel i es van fondre en una abraçada fraternal. En els parlaments, el campió va desitjar sort al vençut la setmana vinent en la final de la Davis que ha de jugar a Lilla contra França.