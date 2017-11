El clàssic de l’handbol català arriba avui (20.30 h Movistar+) entremig de les competicions europees i amb sensacions oposades entre els dos protagonistes, el Fraikin BM Granollers, que exercirà d’amfitrió, i el FC Barcelona Lassa. El conjunt vallesà afronta la cita amb l’exhibició col·lectiva en la copa EHF contra el Balatonfüredi encara ben present (28-21) i amb una gran sèrie de resultats en la lliga Asobal, amb sis victòries i un empat en les set últimes jornades que l’han consolidat en el tercer lloc de la classificació. L’equip barceloní, en canvi, no acaba de rutllar en la lliga de campions, i la derrota a la pista del Pick Szeged (31-28) l’ha allunyat a cinc punts del lideratge, tot i que en la lliga Asobal continua intractable amb deu victòries consecutives que eleven la llegenda blaugrana fins als 131 triomfs seguits en quatre temporades i mitja.

Tot i la diferència de potencial entre les dues plantilles, la situació és propícia per als interessos del conjunt granollerí si es té en compte la voràgine de partits i viatges que viu aquests dies l’equip barceloní. L’expedició blaugrana va arribar ahir a primera hora del matí d’Hongria i demà al migdia volarà rumb a Zagreb, on dijous afrontarà la novena jornada de la competició. “Els viatges van com van, però avui [per ahir] ens hem entrenat matí i tarda, i contra el Granollers intentarem corregir les errades de diumenge sabent que serà una pista complicada, com sempre”, ressalta el tècnic del Barça, Xavi Pascual. L’entrenador barceloní va fer la següent anàlisi del rival: “Van començar una mica dubitatius, però ara estan obtenint molts punts importants i, a més, jugant amb solvència. Tenen una plantilla de qualitat. Fa molt temps que juguen junts i saben com competir contra nosaltres. Mai som capaços de trencar un partit contra ells. Tenen dos grans centrals defensius, una bona porteria i surten molt bé al contraatac i, a més, estan en un estat de confiança important.” El tècnic del Granollers, Antonio Rama, no es refia gens ni mica del probable cansament dels blaugrana: “Segur que sortiran a mossegar i amb ganes de treure’s l’espina de diumenge. Nosaltres també estem enmig d’una eliminatòria molt important i vam perdre molta energia, però tenim les ganes de donar la cara i que el partit sigui tan disputat com sigui possible.”

El d’avui serà el primer enfrontament de la temporada entre el Granollers i el Barça, que, independentment que puguin coincidir en la copa Asobal o la copa del Rei, encara tenen pendent la final de la supercopa de Catalunya. Ja fa més d’una dècada de l’última victòria vallesana, que el curs 2006/07 va vèncer per la mínima (27-26).