Distància transatlàntica

Després de l’èpica victòria de diumenge contra França, ahir la selecció catalana va ser superada molt clarament per la de l’Argentina en la segona jornada de la lligueta de grups del mundial, que s’està disputant a Balaguer. Des del primer moment no hi va haver opció per a les jugadores de Christian Roldán, que, a més de ressentir-se de l’esforç del dia abans, van veure passar com avions les seves rivals, superiors físicament i tàcticament.

Laura Ontiveros, una futbolista sensacional, va inaugurar el marcador ben aviat en una acció de potència i precisió en què va conduir la pilota sense trobar resposta i la va clavar a l’escaire. En la següent arribada a l’àrea catalana, després que el seleccionador argentí, Eduardo Pérez, sorprengués canviant les quatre jugadores de pista del seu equip, una centrada de Mailen Romero des de la cantonada es va enverinar i va acabar besant la xarxa catalana. Cinc minuts i 0-2. Si l’arrencada del partit ja no convidava a l’optimisme, el que va arribar més tard no va ser gaire millor. Només la bona actuació de Laura Peries sota els pals i la mala punteria de les argentines van ajornar el tercer gol fins al minut 13. El va signar Arce, i el cert és que va fer justícia al que passava a la pista: Catalunya no podia contestar el ritme de joc de l’Argentina.

El pas pel vestidor va ser positiu per a les jugadores catalanes, que van corregir errades i, tot i que no es van acostar a la possibilitat d’igualar el resultat, van poder frenar l’allau que els havia caigut al damunt en la primera part. Cristina Iglesias, sortint des de la banqueta, va tenir una actuació destacada a la porteria. Amb tot, no va poder evitar que, en un contraatac, Estefania Banini signés el 0-4 quan faltaven 7 minuts per al final, per rematar el duel. Adriana Pérez, en la següent acció, va fer el gol de l’honor català i, en els últims compassos, un altre cop Banini i Ontiveros, van arrodonir el resultat amb dos gols més.

Aquesta clara derrota deixa la selecció catalana sense possibilitats de ser primera de grup. Si, tal com es preveu, França també cau contra l’Argentina, el rival que Catalunya trobarà dijous en els quarts de final serà, molt probablement, una de les grans favorites: el Brasil.