Quarts amb favorites clares

La tercera, i última, jornada de la fase prèvia del mundial femení de futsal, que s’està disputant a Balaguer, va tornar a confirmar la distància quilomètrica que hi ha entre els equips de l’Amèrica del Sud i els de la resta del món. El Brasil va inaugurar el dia contra Suïssa, amb un incontestable 13-0 que la va col·locar en els quarts de final com a primera de grup destacada. Allà trobarà Catalunya, amb pell de xai i res a perdre. La més que previsible superioritat de les brasileres en el partit que es jugarà demà, segurament a les 21 h i retransmès per Esport3, no arronsa les noies de Christian Roldan, tot i que són conscients que aconseguir un lloc en la semifinal és gairebé una utopia. Més encara tenint en compte l’estat físic de quatre jugadores molt importants: Susana Mallen, la veterana capitana, de 42 anys, va rebre un fort cop al turmell dret jugant contra França; Carlota Gregori i Anna Herrando també arrosseguen molèsties d’aquell partit, mentre que Elba Unzué pateix les conseqüències d’una gastroenteritis.

En el segon partit del dia, l’Argentina va certificar el primer lloc del seu grup, que és també el de la selecció catalana, i s’enfrontarà amb Suïssa en els quarts. Contra França, però, les jugadores que entrena Eduardo Pérez no van pressionar, ni de bon tros, amb l’empenta amb què dilluns van escombrar Catalunya (1-6). Amb tot, també es van acabar imposant clarament 8-1. Jugadores com Ontiveros i Banini, professionals com la majoria de les seves companyes i les dels altres quatre equips sud-americans, marquen la diferència tant si es vol com si no es vol.

Molt gran hauria de ser la sorpresa perquè en les semifinals de divendres no hi fossin l’Argentina, el Brasil, Colòmbia i el Paraguai. Aquestes dues últimes es van classificar per als quarts dilluns, després de dues còmodes victòries, i se les hauran, amb Itàlia i els Estats Units, que ahir es van desfer, respectivament, de Sud-àfrica (3-2) i Austràlia (6-2).