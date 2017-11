L’imperi contraataca

Ahir, el Barça Lassa, ferit després de la desfeta a Szeged en l’últim partit de la lliga de campions, on a part de perdre no va transmetre una bona impressió, va destrossar el Fraikin Granollers en el derbi català de l’onzena jornada de la lliga. D’aquesta manera, els vallesans van veure estroncada una ratxa de set partits sense perdre (sis victòries i un empat), mentre que els barcelonins continuen acumulant números estratosfèrics en l’Asobal i liderant la classificació en solitari.

Els blaugrana van sortir endollats i pràcticament no van permetre que els vallesans els discutissin la victòria. Pálmarsson va inaugurar el marcador des dels set metres i el Barça va ampliar la diferència amb accions ràpides al contraatac que van situar l’1 a 5 en el resultat. El tècnic local Antonio Rama es va veure obligat a demanar un temps mort per aturar la sagnia de gols. L’aturada va ser efectiva i el Fraikin va respondre amb un parcial de tres a zero que el tornava a situar a dins del partit (4-5). Però no hi va haver continuïtat. Els de Xavi Pascual es van tornar a activar i es van distanciar definitivament. Gonzalo Pérez de Vargas va ser un dels artífexs de l’hegemonia blaugrana. Es va mostrar infranquejable a la porteria i va completar la feina amb passades ràpides, llargues i d’una precisió quirúrgica que Ariño, Tomàs, Borges i companyia van aprofitar per superar Almeida.

Quan faltaven set minuts per al final de la primera meitat, Rama, desesperat, va tornar a parar el partit per intentar retornar els seus jugadors al partit. Tanmateix, no hi havia medecina possible per frenar un equip decidit i que es va enfilar fins als deu gols a favor (7-17).

Reixach, finalment, va posar fi a una sequera de més d’onze minuts sense marcar des dels set metres. Àlex Márquez i Edgar Pérez van encadenar dos gols més (10-18) i el partit va entrar en una dinàmica esbojarrada fins al descans (12-21).

La segona meitat va començar amb la mateixa dinàmica: el Barça, sòlid en defensa i letal i resolutiu en atac; i el Fraikin, intentant treure l’aigua com fos d’un vaixell que s’enfonsava irremeiablement. Els vallesans, amb menys fons d’armari, van notar l’esforç de diumenge en el partit de l’anada de la tercera eliminatòria de l’EHF contra el Balatonfüredi, on van oferir una actuació memorable (28-21), i segur que interiorment pensaven en la tornada de dissabte a Hongria. Els de Pascual no van reduir cap marxa i van mantenir la velocitat de creuer que els va permetre burxar la ferida. La mitja hora final tan sols va servir per a les estadístiques, a part de reforçar la confiança dels blaugrana, que demà, sense temps per descansar, visiten la pista del Zagreb a Croàcia, en la novena jornada de la lliga de campions. El Barça va obtenir la victòria amb una diferència més àmplia en un derbi a Granollers i també la golejada més àmplia d’enguany en la lliga. El blaugrana Viran Morros va marcar el seu gol 500 en la lliga i el vallesà Adrià Figueras, el 400.