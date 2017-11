Mig botí ja és a la butxaca

El Barça ja té la meitat de l’objectiu a la butxaca. L’efusiva abraçada entre Andreu Plaza i Miguel Andrés en acabar ahir el duel entre els blaugrana i l’Ekonomac representava la importància del partit contra l’equip serbi, en què una derrota hagués deixat els catalans fora de combat. Els gols de Ferrão, Adolfo i Joselito –i dues aturades de geni de Paco Sedano en el darrer minut i sobre la línia de gol– van ser determinants. Amb l’ajustada victòria d’ahir, el Barça en té prou amb un empat demà contra el Pescara per ser a la final a quatre de la UEFA Futsal Cup. Els italians es van refer de la derrota inicial contra l’Ekonomac i van superar el t’Knooppunt per 9-1.

El Barça va haver de suar sang per a batre l’equip serbi. De fet, l’Ekonomac es va avançar quan només s’havien jugat 25 segons de partit. El gol del brasiler Simi va caure com una galleda d’aigua freda a la plantilla blaugrana, que va tardar una bona estona a reaccionar. Un parell de xuts llunyans de Tolrà i Dyego van ser el bagatge ofensiu en els primers minuts d’un Barça que va recuperar els colors amb el gol de l’empat, obra de Ferrão. La pissarra blaugrana va tornar a funcionar ahir a Pescara: va servir el córner Aicardo i va rematar al segon pal el pivot brasiler. El Barça es va alliberar després del gol i va tenir paciència per continuar intentant-ho tot i el plantejament dels serbis, que abusaven de l’ús del porter jugador. El mateix Ferrão va estavellar dues pilotes a les fustes de la porteria sèrbia.

En la represa, els blaugrana van mantenir el to defensiu. Els serbis continuaven utilitzant Rnic com a porter jugador però l’entremat defensiu culer no permetia que les jugades atacants arribessin a bon port. De fet, en la primera ocasió que l’Ekonomac va utilitzar aquest recurs en el segon temps, Adolfo va avançar els blaugrana. La resposta, també amb el porter jugador sobre la pista, va ser del brasiler Thales, que va empatar a dos.

El Barça va saber tenir la paciència i la serenor necessària quan va rebre el segon gol. Va continuar madurant el rival i Joselito, amb un xut sec de punxa, va fer el 3-2. Només restaven cinc minuts i l’equip blaugrana, capitanejat per un Sedano espectacular –va fer dues aturades miraculoses a les acaballes–, va defensar el botí. Mitja final four ja és a la butxaca del Barça Lassa.