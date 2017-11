Una caiguda inevitable

No hi va haver sorpresa, es va imposar la lògica i el Brasil va esborrar de la pista Catalunya en els quarts de final del mundial de futsal. La canarinha no va donar opció a les noies de Christian Roldan des del servei inicial. Pressionant a dalt, remenant la pilota i buscant l’espai per on trobar la porteria, les sud-americanes van fer anar de corcoll les catalanes. En el minut 4, quan el Pavelló Municipal de Balaguer, ple com un ou, callava i creuava els dits desitjant que no passés el que era inevitable, Karine dos Santos va marcar el primer gol. El segon, culminant un contraatac que responia a la primera arribada de Catalunya a l’àrea brasilera, arribaria poc després, per a desesperació de la parròquia catalana. Després, Laia Peries evitava la golejada mentre les seves companyes es defenien com podien del setge al qual eren sotmeses. La portera, però, no va poder tapar el tercer gol a la seva porteria, que signava Dayane Rocha poc abans del descans.

Les rotacions al Brasil havien estat constants durant la primera part –Anderson Valerio va fer els dos primers canvis als 10 segons de partit–, la qual cosa va fer que les jugadores catalanes arribessin justes de forces al final del duel. Així, encara que durant la segona part es van aproximar més a la porteria de Missiara, els gols es van anar succeint a la porteria catalana, defensada per la jove Cristina Iglesias. En van entrar fins a set, mentre Catalunya, tot i que va disposar de clares opcions, només va poder fer el de l’honor, amb la signatura de Carlota Planas, en l’acció més aplaudida de la nit.