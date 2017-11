El Fraikin sortirà a rematar la feina a Balatonfüredi

Tot i el coixí de set gols del partit d’anada (28-21), l’expedició del Fraikin BM Granollers va aterrar ahir a la població hongaresa de Balatonfüredi amb la mentalitat que avui (18 h, per Esport3) encara queda molta feina per fer per segellar l’accés a la fase de grups de la copa EHF per quarta temporada consecutiva. “Hem de sortir a guanyar” és la consigna clara de l’entrenador Antonio Rama per evitar la reacció del tercer classificat de la lliga hongaresa. “El partit es preveu duríssim. Els set gols ens donen marge de maniobra, però també som conscients que a partir d’una bona defensa seva i amb contraatacs [Bóka i Hornyak van destacar en aquest aspecte en l’anada] ja ens han demostrat que ens poden avantatjar de tres o quatre gols i col·locar-se en situació de remuntar l’eliminatòria. Serà molt important ser seriosos des de l’inici i continuar amb la nostra defensa, anticipant-nos a les seves accions. Avui [per ahir] treballarem defensivament bé alguna opció B que ells puguin tenir. En els últims minuts del partit hem saber gestionar aquell marge i sortir a guanyar el partit”, remata.

El Granollers ha viatjat a Hongria sense el jove central Ian Tarrafeta, que es va lesionar en un genoll durant l’entrenament de dijous. El seu lloc l’ocuparà el també jove del planter Pol Valera. També tornarà a l’equip Álvaro Ferrer, que va descansar en la desfeta de la lliga Asobal contra el Barça (19-43) i, juntament amb Marc García, ha de conformar el tàndem defensiu contra el Balatonfüredi. “Deixar-los en només 21 gols a Granollers va ser tot un èxit, però encara no hem fet res i ens esperen uns 60 minuts que seran tota una guerra. Hem d’estar preparats per trobar solucions als diversos plantejaments”, adverteix Ferrer. En aquest sentit, Rama ja dona algunes pistes: “Sabem que en la lliga utilitza l’atac de set contra sis i en una eliminatòria com aquesta encara pren més sentit que la utilitzin.”