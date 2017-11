Amb tot mereixement

La selecció catalana va tancar ahir el mundial femení de futsal amb la cinquena posició gràcies a la victòria que va aconseguir contra Itàlia (2-0). Malgrat que va tenir el domini del partit –aclaparador en el segon temps–, a l’equip català li va costar molt batre la porteria italiana, i no va ser fins als cinc últims minuts que va aconseguir marcar els dos gols.

En un primer temps de joc feixuc, els dos equips es van mostrar massa especuladors. El ritme se’n va ressentir i les ocasions van ser esporàdiques i poc clares, per bé que les millors van ser per a les jugadores catalanes. Maria Visa va tenir el primer gol a les mans des de la frontal de l’àrea en la meitat del primer temps, però el seu llançament el va aturar la portera italiana. Carlota Gregori, dos cops, i Maria Visa van tenir altre cop l’oportunitat de marcar, però el marcador no s’havia mogut en arribar al descans.

Catalunya va sortir en tromba en la segona part, i a fe que va deixar estabornit l’equip italià, incapaç de passar de camp si no era amb passades llargues. Només l’exhibició de la seva portera, Maria Malgrati, va evitar que les catalanes acabessin amb una saca de gols. Les ocasions per a les de Christian Roldan van ser molt nombroses, però Malgrati les va aturar totes. Gregori i Unzúe ho van provar en diverses jugades individuals, però totes dues es van estavellar contra la portera italiana. Unzúe ho va provar combinant amb Sugrañes, però el seu xut creuat va sortir per sobre la porteria. Els minuts passaven i, malgrat que Itàlia continuava desactivada, Catalunya no trobava la fórmula per batre Malgrati, que definitivament va ser la millor jugadora del seu equip.

El primer gol va arribar en una jugada que va començar amb xut de falta d’Unzúe que Malgrati va aturar. El rebot el va aprofitar Catalunya per continuar la jugada. Unzúe va aprofitar una bona centrada per obrir la llauna. L’equip català va continuar molt actiu en els últims minuts, malgrat que Itàlia va avançar files. Gregori va enviar la pilota al travesser i poc després Unzúe feia una bona centrada a Carlota Planas, que no hi va arribar per ben poc. En l’últim minut, Herrando va fer una bona paret amb Unzúe i va sentenciar el partit. Catalunya va acabar cinquena i va millorar dues posicions el resultat del mundial de Colòmbia el 2013.