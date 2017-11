Pouille segella la copa Davis per a França

Lucas Pouille va escombrar de la pista Steve Darcis (6-3, 6-1 i 6-0) en el partit que decidia el títol de la copa Davis. El jugador francès va sumar el tercer punt per al seu equip i va desfer l’empat que el belga David Goffin havia aconseguit en el partit de la primera jornada, en el qual es va imposar contra Jo-Wilfried Tsonga (7-6, 6-3 i 6-2).

França havia arribat a l’última jornada de la final amb dues oportunitats per segellar el títol després de la victòria en el partit de dobles jugat dissabte. El quart enfrontament de la sèrie el van disputar els números u de cada equip. Tsonga només va ser rival per a Goffin en el primer set, decidit en el joc de desempat. El belga, que ja havia guanyat el primer punt per al seu equip amb la victòria contra Pouille, va demostrar en els dos sets següents per què ha acabat la temporada com a setè millor jugador del món –el seu millor rànquing– i va aconseguir empatar l’eliminatòria a dos punts sense cedir cap mànega.

El punt definitiu va queda en mans de les segones raquetes de cada equip. Pouille i Darcis no s’havien enfrontat mai abans en el circuit de l’ATP. La diferència de rànquing –18è el francès i 76è el belga– es va posar de manifest durant el partit i Pouille, animat pel públic de Lilla, va passar per sobre del seu rival. Amb una hora ja s’havia endut els dos primers sets i l’últim el va segellar en blanc en només 22 minuts de joc.

L’equip francès, entrenat per l’exjugador Yannick Noah, va aixecar l’enciamera per desena vegada en la seva història –la primera des del 2011– i va igualar la Gran Bretanya en el tercer lloc del rànquing de països amb més títols de la copa Davis, que lideren els Estats Units (32).