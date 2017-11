El Granollers evitarà el Saint-Raphaël i el Magdeburg

El Fraikin BM Granollers va resoldre amb solvència el primer gran repte del curs i dijous estarà en un dels bombos on s’ha de sortejar la fase de grups de la copa EHF per quarta temporada consecutiva. El tècnic Antonio Rama ha sabut preparar l’equip per a aquest primer gran objectiu, que il·lusiona, i molt, tota la plantilla, i que condiciona la planificació de la temporada, ja que els partits es disputaran entre els mesos de febrer i abril del 2018. El conjunt granollerí va demostrar que havia preparat l’eliminatòria contra el Balatonfüredi hongarès a consciència i va vèncer tant en l’anada (28-21) com en la tornada (25-27).

El sorteig es farà efectiu dijous a Viena, a partir de les 11 del matí, i el Granollers compartirà el tercer bombo i, per tant, no es podrà enfrontar amb el Nexe croat, el Saint-Raphaël francès i el Magdeburg alemany. Aquests dos últims equips són de gran potencial, atesa la seva condició de semifinalistes en la final a quatre disputada a Göppingen el curs passat. El conjunt vallesà tampoc podrà coincidir amb l’Helvetia Anaitasuna, del segon bombo, perquè no es poden enfrontar clubs de la mateixa lliga. En el primer bombo destaca la presència del Göppingen alemany, guanyador de les dues últimes edicions de la copa EHF, el Füchse de Berlín, finalista l’any passat, el Chambéry Savoie francès i el Minsk bielorús.

Després de la victòria a Balatonfüredi, el pivot Adrià Figueras, un dels referents ofensius de l’equip, no va voler deixar passar per alt el mèrit de tornar a jugar la fase de grups per quart curs consecutiu: “S’ha de felicitar l’equip, perquè ha estat un treball perfecte de tots. Ara ja podem afrontar aquesta fase de grups, que ens fa moltíssima il·lusió. Sembla que hagi de ser una cosa fixa, però costa moltíssim arribar fins aquí, i és el quart any consecutiu que ho aconseguim. Hem de disfrutar cada partit al màxim.”