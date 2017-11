Ramos manté la flama

Cap tennista català ha tingut enguany el privilegi de guanyar un títol ATP, una sequera relativament habitual en la dècada. S’hi ha acostat, però, el mataroní Albert Ramos, que va jugar i perdre dues finals i que al maig va arribar a ser el dissetè de l’ATP, la seva millor posició de sempre. A São Paulo va sucumbir contra Pablo Cuevas en un partit famós perquè l’uruguaià va servir per baix en el punt decisiu i, a Mònaco, va fer un gran torneig que no va poder rubricar perquè al davant va tenir el totpoderós Rafa Nadal, que va obtenir la seva onzena corona en el Masters 1.000 del Principat. Ramos, malgrat tot, reafirma l’eclosió que va fer el 2016, l’any en què va arribar a quarts de Roland Garros i en què va obtenir el seu primer i únic títol ATP. Tanca, curiosament, amb un idèntic balanç de victòries i derrotes que l’exercici anterior –34-31– situat en el lloc 23è de l’ ATP –el 2016 va ser 27è– i amb el plaer d’haver arribat per primera vegada a la final d’un Masters 1.000, amb el valor afegit d’haver derrotat el llavors número 1 Andy Murray a vuitens. Una setmana més tard, l’escocès s’hi va girar i el va eliminar en el Godó. També va progressar fins als vuitens de Roland Garros, va fer semifinals a Rio de Janeiro i Quito i quarts al Masters 1.000 de Xangai, al Barcelona Open Banc Sabadell, Chennai, Buenos Aires, Marràqueix i Bastad. El seu repte per al 2018 és pujar en el rànquing a partir d’una millora en la regularitat.

El fet negatiu és que el mataroní és l’únic català en el top 100. La retirada a mitjan curs d’Albert Montañés, la perseverança poc recompensada de Tommy Robredo (157è) per seguir batallant als 35 anys –un mèrit elogiable d’un jugador que va arribar a ser el sisè del món i que no llança la tovallola– i l’any nefast de Marcel Granollers (179è) en són la causa. El relleu generacional és desgraciadament inexistent.

Granollers fitxa Balsells

Marcel Granollers ha decidit canviar de tècnic i iniciarà el 2018 a les ordres de l’extennista català Joan Balsells, un especialista en dobles que va contribuir al títol de la copa Davis conquerida al Sant Jordi l’any 2000. El barceloní ha viscut dues realitats paral·leles prou diferenciades. Els seus èxits en dobles han contrastat amb un curs per oblidar en individuals. Els seus números en són un reflex fidedigne. Va començar 37è i ha perdut 142 posicions amb un balanç de 4 victòries i 17 derrotes ATP i de 10 triomfs i 5 derrotes en challengers.

