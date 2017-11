Raúl Cernuda, de ‘touchdown’ en ‘touchdown’

“Estudiava quart d’ESO i a Facebook vaig veure anunciat un esdeveniment relacionat amb el futbol americà. No m’interessava especialment aquest esport, més enllà del que havia vist a les pel·lícules, però em va picar la curiositat i hi vaig anar. Ho vaig provar, em va agradar i aquí estic.” Així explica Raúl Cernuda, el jugador més valuós de la final de copa que, dissabte passat, va guanyar amb els Dracs, com va començar a fer el camí que l’està convertint en un destacat esportista. Nascut a Palma fa 21 anys, la seva vocació d’arquitecte l’ha portat a l’històric equip de Badalona, el més llorejat de l’LNFA. “A la Universitat de les Illes Balears no hi ha estudis d’arquitectura, per això faig la carrera a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, que es troba a Sant Cugat. Quan vivia a Palma jugava amb els Voltors, aquí volia seguir jugant i em vaig decidir pels Dracs perquè, a més de ser un bon club, disputen partits internacionals.” Aquesta és la tercera temporada que porta el dorsal número 14 en l’equip negre i plata, tot i que en la primera va jugar ben poc. “Encara era júnior i, després de tres partits, em vaig fer una luxació a l’espatlla que em va fer perdre la resta de la temporada”, lamenta.

Si estudiés en una universitat nord-americana, ho tindria tot per ser un dels tipus més populars del campus: alt, ben plantat i bon esportista. Aquí s’ha de conformar amb la bona valoració que d’ell fan els seguidors del futbol americà. Com, per exemple, la del seu president, José Luis Soler: “És un bon nano i, com a jugador, és un atleta molt disciplinat. Dissabte, a més, va demostrar que pot ser determinant, amb dos touchdown decisius.” Segurament, a l’LNFA hi ha molt pocs jugadors amb la seva qualitat. Tot i ser un tight end, un receptor, la seva corpulència (fa 1m91), la seva habilitat i la seva velocitat li permeten desenvolupar-se molt bé en atac. En aquest sentit, hi ha qui el compara amb un històric del futbol americà a Catalunya, Vicenç Rodríguez, que va ser jugador dels Barcelona Dragons i també dels Dracs. Raúl Cernuda no n’ha sentit a parlar mai, però acull amb agraïment els elogis. “Cada any em trobo més còmode aquí a Badalona. Els entrenadors són molt bons i m’agraden els seus sistemes”, assegura.