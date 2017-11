Bitllet per a Lleó per la via ràpida

Escoda i Sánchez. Exlusions: Borges (46’), per part del Barça; i Abalos (26’), Dos Santos (48’) i Mouriño (50’ i 55’), per part del Zamora..

FC BARCELONA LASSA: Ristovski; Entrerríos, Ariño (1), Borges, Mem (4), Viran, Lenne (2) –set inicial–; Gonzalo (p.s.), Rivera (5, 2 p.), N’Guessan (2), Syprzak (3), Pálmarsson (2), A. Gómez (5), Jallouz (6), Buzle (2) i Vaquer. MMT SEGUROS ZAMORA: Calle; Ceballos (3), Magadán (2), Martín, Mouriño (3), Cangiani (1), Prieto (2) –set inicial–; Posado (p.s.), Abalos (1), Dos Santos (3), Cano, Maide (4), I. Gómez (1) i González. PARCIALS: 3-2, 5-3, 7-4, 11-7, 14-9, 19-9; 21-10, 24-10, 26-14, 27-16, 31-28 i 32-20. ÀRBITRES: Escoda i Sánchez. Exlusions: Borges (46’), per part del Barça; i Abalos (26’), Dos Santos (48’) i Mouriño (50’ i 55’), per part del Zamora.. PÚBLIC: Uns 440 espectadors.

barça lassa 32 mmt zamora 20 FC BARCELONA LASSA: Ristovski; Entrerríos, Ariño (1), Borges, Mem (4), Viran, Lenne (2) –set inicial–; Gonzalo (p.s.), Rivera (5, 2 p.), N’Guessan (2), Syprzak (3), Pálmarsson (2), A. Gómez (5), Jallouz (6), Buzle (2) i Vaquer. MMT SEGUROS ZAMORA: Calle; Ceballos (3), Magadán (2), Martín, Mouriño (3), Cangiani (1), Prieto (2) –set inicial–; Posado (p.s.), Abalos (1), Dos Santos (3), Cano, Maide (4), I. Gómez (1) i González. PARCIALS: 3-2, 5-3, 7-4, 11-7, 14-9, 19-9; 21-10, 24-10, 26-14, 27-16, 31-28 i 32-20. ÀRBITRES: Escoda i Sánchez. Exlusions: Borges (46’), per part del Barça; i Abalos (26’), Dos Santos (48’) i Mouriño (50’ i 55’), per part del Zamora.. PÚBLIC: Uns 440 espectadors.

El Barça Lassa va resoldre per la via ràpida el tràmit contra el Zamora, va segellar la classificació matemàtica per a la copa Asobal de Lleó i ja pot pensar en el decisiu partit de la lliga de campions a la pista del Nantes, on dissabte pot assaltar la segona posició després de l’ensopegada d’ahir del Rhein-Neckar a Zagreb (30-26).

Les canonades de Mem i Jallouz van traçar el camí del Barça en el primer tram del partit. El conjunt blaugrana jugava a tota velocitat contra un Zamora que intentava alentir el ritme i que va poder mantenir el resultat ajustat fins al minut 17 (8-7). A partir d’aquí, un gol de Valero des de l’extrem i dues dianes en contraatac d’Aleix Gómez van despertar les hostilitats. El temps mort del tècnic del Zamora no va poder aturar un equip que ja marxava a velocitat de creuer. Amb la porteria ben coberta per Ristovski i la defensa ben afermada, les rotacions de Xavi Pascual encara van donar un nou impuls a l’atac blaugrana, que va deixar la victòria encarrilada amb un parcial de 10-3 (19-10).

Debut de Buzle