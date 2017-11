El Fraikin BM Granollers esquiva els últims campions

L’endemà de la derrota in extremis a Lleó (32-31), que li ha fet perdre pistonada en les seves aspiracions de jugar la copa Asobal, el Fraikin BM Granollers va conèixer ahir el seu full ruta en la fase de grups de la copa EHF. “Fa la sensació que serà el grup més igualat, perquè hem evitat els equips més forts de la competició. Potser és el millor grup, però igualment serà molt complicat treure punts”, va dir el tècnic Antonio Rama en un primer anàlisi després del sorteig efectuat a Viena. L’entrenador granollerí es referia al fet d’haver evitat els conjunts alemanys, el Göppingen (2016 i 2017) i el Füchse Berlín (2015), els campions de les tres últimes edicions. El seus rivals seran el Chambéry Savoie francès, l’Azoty-Pulawy polonès i el Wacker Thun suís. La fase de grups es disputarà entre el 10 de febrer i l’1 d’abril, i els dos primers accediran als quarts de final.

El primer partit del Granollers serà a la pista del Chambéry, un vell conegut dels vallesans perquè es van enfrontar en el partit pel tercer lloc de la final a quatre de Nantes, el 2016. El triomf va ser per als granollerins (25-21). “El Chambéry no és un equip gens fàcil, tot i que no està fent una bona temporada en la lliga. S’ha de veure d’aquí a uns mesos com estarà i tots sabem del potencial que tenen els equips francesos”, destaca Rama. El primer partit del conjunt català a casa serà el cap de setmana del 17 i 18 de febrer contra l’Azoty-Pulawy polonès. Segons el tècnic: “És un rival més desconegut. És un equip molt físic i format per jugadors polonesos d’altíssim nivell.” El tercer rival és el Wacker Thun. “És un equip que costa de defensar per la seva velocitat i fluïdesa en atac”, sentencia. Segons el capità David Resina, el Granollers es pot sentir afortunat amb el grup que li ha tocat: “Haurem de ser molt forts a casa i intentar treure punts a fora, però es pot dir que el resultat del sorteig ha estat bo per a nosaltres.”