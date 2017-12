Valero Rivera: “Ja tinc ganes de saltar a la pista”

El Barça Lassa i el Nantes es juguen el segon lloc de grup de la lliga de campions (20.45 h per Esport 3) abans del parèntesi de la competició en un partit amb molts al·licients al flamant pavelló XXL, que omplirà les 10.000 localitats per a l’ocasió. Un dels focus d’atenció per a l’afició local serà la tornada de l’extrem barceloní Valero Rivera (1985), que des de la segona divisió va contribuir decisivament al creixement del club en el període del 2010-2016. L’ara extrem blaugrana, que el 2012 va ser escollit millor jugador de la lliga francesa, ha estat un dels reclams del partit en cartells i altres productes promocionals. Valero va deixar petja al Nantes i ara hi arriba com a pitxitxi del Barça en la Champions, condició que comparteix amb Dika Mem, tots dos amb 46 gols en nou partits.

Valero Rivera no amaga que també està molt motivat per jugar a Nantes, tant per qüestions esportives com familiars: “Tinc ganes de saltar a la pista i de jugar perquè serà un partit especial: pels jugadors amb qui he compartit vestidor, perquè l’entrenador –Thierry Anti– és el meu sogre i també per l’afició. Serà un partit molt especial.” Més enllà dels vincles emocionals, Valero no amaga que el duel és decisiu per aclarir les primeres places de grup: “És un partit importantíssim contra un rival directe. Hem de guanyar-lo per col·locar-nos al més amunt possible i arribar més tranquils a l’aturada de la competició, tot i que després de l’europeu de Croàcia encara ens quedaran tres jornades.” Pel que fa a qüestions tàctiques, subratlla: “El Nantes juga a molta velocitat, tots saben a què juguen. Tenen una defensa molt bona i el seu porter, Dumoulin, està en molt bona forma. Hem d’anar amb molt de compte amb les seves transicions ofensives.”

En el Nantes també hi militen quatre jugadors amb passat blaugrana: Kiril Lazarov, Edu Gurbindo, David Balaguer i Alberto Entrerríos, que ara exerceix de segon entrenador.

El tècnic del Barça, Xavi Pascual, adverteix que és un rival de consideració: “Fa un mes i mig van tenir una petita davallada, però s’han recuperat molt bé i ara estan en un bon moment. És un equip molt perillós, amb possibilitats de poder lluitar per tot. Ells es veuen forts i capaços de guanyar-nos perquè aquí ja ens ho van demostrar. En aquests moments és un rival temible.”

En el partit de la primera volta, el Barça va vèncer per 31-25, tot i que va haver de remuntar fins a cinc gols en contra (13-18).