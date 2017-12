El Barça, a remolc

El Barça Lassa va fer un pas enrere en les seves aspiracions per acabar entre els dos primers de grup de la lliga de campions amb una clara derrota a la pista del Nantes, que continua intractable al seu terreny de joc i va tenir en el porter Cyril Dumoulin, amb 21 aturades, un mur infranquejable i el principal detonant d’unes transicions de vertigen. El conjunt blaugrana aparcarà la competició europea fins d’aquí a un parell de mesos havent perdut més punts del que es preveia. Després de 10 jornades, els de Xavi Pascual han sumat 12 punts, empatats amb el Rhein Neckar, i s’allunyen a 6 del Vardar, ferm en el lideratge i a 3 del seu botxí d’ahir, la gran sorpresa del grup.

El Nantes va començar el duel al pavelló XXL a tota velocitat. Tot i saber-ho, el conjunt blaugrana no va poder frenar les rapidíssimes transicions del conjunt de Thierry Anti, que va fer un primer cop sobre la taula amb un parcial de 8-4. Les aturades de Cyril Dumoulin i la velocitat de Faluvegi i un molt motivat Gurbindo van marcar les primeres diferències. L’entrada a la pista de Wael Jallouz va resultar providencial i amb tres gols gairebé consecutius va ser la millor arma per trencar la sequera ofensiva i aturar momentàniament l’allau de joc local (9-9). Anti va demanar temps mort i el Nantes va tornar a agafar embranzida per aconseguir una inquietant bretxa de 6 gols (16-10). El Barça va insistir amb pilotes al pivot que Kamil Syprzak no va saber aprofitar. Les pèrdues de pilota blaugrana i les aturades de Dumoulin –va acabar la primera meitat amb un 52% d’aturades– van deixar via lliure als contraatacs, amb Julian Emonet com a principal punta de llança. Una fuetada de Dika Mem a l’últim segon va posar fi a més de 11 minuts sense veure porteria i va tancar el primer acte amb un resultat de 16-11.

El primer gol de la segona meitat va ser un bon reflex de la dinàmica del partit. Balaguer, el més murri de tots, va aparèixer entre Valero i N’Guessan, per robar-los la cartera i anotar un gol després d’una gran aturada de Gonzalo. L’emprenyada del porter del planter va ser de consideració i el Nantes va tornar a ampliar les diferències fins als 7 gols (19-12). Entrerríos es va carregar l’equip a les espatlles i amb la col·laboració de Mem, el jugador més efectiu de la primera línia, va poder aturar la sagnia i refer momentàniament el descosit (23-19). El Barça va apostar per una defensa 5-1 i després d’un penal de Valero mantenia esperances d’una remuntada (25-22) encara amb 9 minuts de joc. El Nantes no va defallir i en el tram final els gols dels exblaugrana Balaguer, de penal, i Gurbindo, en una acció individual, van dictar sentència. Com a mal menor, el Barça va salvar el goal-average (31-25 a l’anada) en cas d’empat final amb el Nantes.