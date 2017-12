La caiguda no s’atura

Els Jocs Olímpics d’Hivern de Sotxi 2014 van ser tot un èxit per a Rússia en el seu moment, però s’estan convertint en un malson cada vegada més gran. Les sospites de dopatge d’estat a l’equip rus, les investigacions i l’informe McLaren i les sancions han estat una constant en els darrers temps i han incrementat ara, quan falten pocs mesos de la celebració dels Jocs del 2018 a Pyeong Chang, Corea del Sud, i a pocs dies que la comissió executiva del Comitè Olímpic Internacional es pronunciï sobre la participació o no de Rússia en els Jocs d’Hivern. La reunió està prevista per demà i allà el COI estudiarà si ha millorat la lluita contra el dopatge de les autoritats russes.

La comissió de disciplina del COI, coneguda com a comissió Oswald, té trenta-sis casos d’esportistes russos a sobre la taula, i durant el mes de novembre ha començat a fer públics les seves resolucions. Encara queden casos per resoldre però de moment ja hi ha vint-i-cinc sancionats i només un cas s’ha tancat sense sanció. Per a Rússia les sancions s’han traduït en la pèrdua d’onze medalles, quatre d’elles d’or, i la primera posició en el medaller de Sotxi, de la qual estaven molt orgullosos.

Tretze ors a Sotxi

Rússia va guanyar tretze medalles d’or, onze de plata i nou de bronze, trenta-tres medalles en total en els Jocs d’Hivern que va organitzar a Sotxi el febrer del 2014, i va aconseguir la primera posició en el medaller per davant de Noruega i Canadà. Amb totes aquestes sancions d’esportistes per dopatge Rússia ha perdut –de moment– quatre medalles d’or, sis de plata i una de bronze, onze en total, i ha baixat a la quarta posició del medaller, essent també superada pels Estats Units. Des de la desintegració de la Unió Soviètica i de la primera participació de Rússia com a país en uns Jocs d’Hivern, a Lillehammmer, l’any 1994, no havia aconseguit una primera posició en el medaller. A la localitat noruega els esportistes russos van ser els primers del medaller de sumar onze medalles d’or, vuit de plata i quatre de bronze per un total de tretze. Des de llavors Rússia va estar sempre entre els cinc millors de la llista de medalles, fins que a Vancouver, l’any 2010 –els Jocs que es van celebrar abans dels seus–, va baixar fins a l’onzena posició del medaller, ja que només va aconseguir tres medalles d’or, cinc de plata i set de bronze, un total de quinze.

Cinc campions olímpics