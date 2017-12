El pes del lideratge

El Barça Lassa ha arribat al tradicional parèntesi hivernal de la lliga de campions –al gener es disputa l’europeu de Croàcia– en el tercer lloc de grup, amb un balanç de cinc victòries, dos empats i tres derrotes en deu jornades de competició. Des del 2010, el conjunt blaugrana sempre havia arribat en aquest punt del campionat en la primera posició. Aquell curs, el Barça ocupava el tercer lloc de grup, però a la llarga acabaria alçant el títol en la final a quatre de Colònia (2011). Amb l’actual sistema de competició, el primer lloc aplana el camí cap a la final a quatre, ja que evita l’eliminatòria de vuitens de final, però lògicament tampoc és garantia de res.

Un dels jugadors més clars després de la desfeta a Nantes (29-25) va ser el porter Gonzalo Pérez de Vargas. “Ja hem perdut vuit punts, i això per al Barça és massa. No vam trobar el nostre joc i vam perdre moltes pilotes. Entre això i la seva porteria [Cyril Dumoulin va fer 21 aturades] hi va haver la diferència”, va sentenciar. El curs passat, per exemple, l’equip blaugrana només va cedir tres punts en tota la lligueta i abans de l’aturada –en aquella ocasió s’hi va arribar després de nou jornades– havia sumat 16 punts, amb vuit victòries i una sola derrota. Abans de viatjar a Nantes, el tècnic Xavi Pascual ja havia relativitzat la posició final de la fase de grups. “Ara mateix no em preocupa ni quedar primer, ni segon, ni tercer ni quart. S’ha demostrat més d’una vegada que qui guanya la Champions no necessàriament ha d’haver quedat primer de grup. L’any passat no donava importància al fet de quedar primers, i ara tampoc”, va etzibar. En aquest sentit, des que la lliga de campions es resol amb una final a quatre a Colònia, en cinc ocasions el guanyador havia estat primer de grup (el Kiel el 2010 i el 2012, l’Hamburg el 2013, el Barça el 2015 i el Vardar el 2017) i en tres no (el Barça el 2011, el Flensburg el 2014 i el Kielce el 2016). En aquesta línia, Pascual també va ressaltar la importància de tots els partits, independentment del rival: “És una errada descomunal valorar els equips pel seu nom, i ja s’ha vist en els resultats d’aquesta jornada, com el Rhein-Neckar va perdre a Zagreb, i el Pick Szeged va ensopegar a casa contra el Wisla Plock.”

Tot i que encara queden quatre jornades per acabar la lligueta, el Barça, a 6 punts del Vardar, ha dit virtualment adeu a la possibilitat de quedar primer de grup. Després de l’europeu de Croàcia, la lliga de campions es reprendrà el 10 de febrer amb un interessantíssim Barça-Vardar al Palau Blaugrana. En el partit de la primera volta, l’equip barceloní va perdre a Skopje, per 27-24. El calendari final és teòricament favorable al conjunt català, ja que dels quatre partits tres seran a casa (Vardar, Wisla Plock i Pick Szeged) i només un a fora (Kristianstad). Dels vuit punts cedits en deu jornades, la majoria s’han escapat fora de casa (derrotes a Vardar, Szeged i Nantes, i empat contra el Rhein-Neckar), mentre que del Palau només ha volat un punt, per l’empat contra el mateix Rhein-Neckar.

La trajectòria irregular del Barça en aquesta primera fase de la lliga de campions ha estat fruit d’una certa inconsistència defensiva i algunes llacunes en atac que s’han de poder redreçar en la represa de la competició. L’aportació d’Aron Pálmarsson, acabat d’arribar, ha d’anar a més en els pròxims mesos, i a partir del febrer ja es podrà disposar del lateral dret Jure Dolenec, operat del menisc esquerre, que donarà més joc a la primera línia blaugrana.