S’ha de dir sí o no a Rússia

Quinze homes i dones decidiran avui si Rússia i els seus esportistes poden participar en els Jocs Olímpics d’hivern que se celebraran a la localitat coreana de Pyeongchang el mes de febrer del 2018. El Comitè Olímpic Internacional es reuneix avui i demà a la localitat suïssa de Lausana per tractar aquest greu assumpte que sobrepassa l’àmbit esportiu i que té ramificacions polítiques, legals i ètiques. Les proves del dopatge rus que han recollit l’Agència Mundial Antidopatge (AMA), el mateix COI i diverses investigacions, com la de l’informe McLaren, han posat en primer pla una trama organitzada de dopatge a Rússia, dopatge d’estat, que va tenir el seu punt culminant en els Jocs d’hivern que els russos van organitzar a Sotxi l’any 2014.

Aquest passat mes de novembre, la comissió de disciplina del COI va sancionar 25 esportistes russos que van participar a Sotxi i encara li queden més casos per analitzar i emetre’n la resolució. També hi ha les contraanàlisis que s’han fet de les mostres dels Jocs d’estiu de Pequín 2008 i de Londres 2012, en les quals s’han trobat gairebé un centenar de positius, la majoria d’esportistes russos. Tot això fa que hi hagi la posició de no deixar participar Rússia.

També hi ha la tendència contrària a l’exclusió dels Jocs dels russos, ja que es considera que no es pot castigar tot l’esport rus per culpa d’una part tramposa, i que els esportistes que mai han comès cap violació de les regles antidopatge tenen dret a competir a Pyeongchang. A més, aquesta posició considera que qualsevol tribunal els donaria la raó si el cas arribés a la justícia ordinària.

La tercera via seria la de deixar participar els esportistes russos que presumptament estiguessin nets de dopatge, però que ho fessin sota la bandera olímpica sense representar el seu país. Rússia en quedaria fora, però els esportistes nets no.

Rússia no ho reconeix