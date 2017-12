Russos, sí; Rússia, no

Els esportistes russos podran competir en els Jocs Olímpics de Pyeongchang 2018, però hauran de fer-ho sota la bandera neutral del Comitè Olímpic Internacional (COI). Així ho va decidir ahir, a Lausana, l’executiva d’aquest organisme, que finalment ha sancionat només el Comitè Olímpic Rus per la trama de dopatge d’Estat desplegada durant els Jocs de Sotxi 2014. “S’ha decidit suspendre el Comitè Olímpic Rus amb efectes immediats, així com invitar de manera individual els atletes russos a competir en els Jocs de Pyeongchang sota el nom d’Atletes Olímpics de Rússia i sota la bandera olímpica”, va informar el COI en un comunicat. El COI no ha pres en consideració ni els informes de l’Agència Mundial Antidopatge (AMA) ni l’informe McLaren, que recomanaven les mesures més estrictes contra el Comitè Olímpic Rus, i ha basat la seva decisió en les conclusions de l’informe de la Comissió Schmid, d’investigació i elaboració pròpies. Aquest informe confirma “la infracció sistemàtica de les normes antidopatge de Rússia.”

El COI requereix un seguit de condicions als participants russos. D’entrada, no n’acceptarà cap que hagi estat culpable d’alguna infracció antidopatge. Només hi podran participar aquells esportistes nets que hagin estat aprovats per un comitè de participació de l’AMA i el COI. Els que siguin acceptats seran denominats Atletes Olímpics de Rússia –també l’equip d’hoquei sobre gel– i no podran lluir ni banderes de Rússia ni l’equipament previst pel comitè del seu país. A més, en les cerimònies de medalles amb campions russos, l’himne de Rússia serà substituït per l’himne olímpic.

També s’estableixen un seguit de prohibicions. Cap directiu de l’equip olímpic de Sotxi es podrà acreditar per als Jocs de Pyeongchang. Tampoc ho podran fer els funcionaris del ministeri d’Esports rus i queden exclosos expressament Vitali Mutkó, ministre d’Esports durant els Jocs de Sotxi i actualment vice-primer ministre del govern de Vladimir Putin i president del comitè organitzador del mundial de futbol de Rússia 2018, i el viceministre d’aleshores, Iuri Nagornikh. El COI també expulsa de la Comissió de Coordinació de Pequín 2022 Dimitri Txernixenko, que havia estat director general del Comitè Organitzador dels Jocs de Sotxi. També suspèn el president del Comitè Olímpic Rus, Aleksandr Zhukov, com a membre del COI. Per acabar, imposa una multa de 15 milions de dòlars al Comitè Olímpics Rus i les costes de la investigació. El COI es reserva la possibilitat d’aixecar parcial o totalment la suspensió de Rússia des de la conclusió de la cerimònia de clausura dels Jocs de Pyeongchang, sempre que el Comitè Olímpic Rus respecti les decisions del COI.

El president del COI, l’alemany Thomas Bach, va comparèixer després de fer-se públiques les mesures contra Rússia. “Es tracta d’un atac sense precedents contra la integritat dels Jocs Olímpics i de l’esport. Com a atleta em sento molt trist per tots els esportistes que han patit per aquesta manipulació”, va explicar. El COI ja ha sancionat 25 esportistes russos que van participar en els Jocs de Sotxi, entre els quals hi ha onze medallistes i quatre campions olímpics. En els propers dies es podrien incrementar les sancions, ja que la comissió de disciplina del COI investiga 36 casos més.