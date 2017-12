Sense himne ni bandera

La decisió del Comitè Olímpic Internacional (COI) de castigar el Comitè Olímpic de Rússia i deixar-lo fora dels Jocs d’hivern de Pyeongchang (9-25 de febrer) és revolucionària en alguns sentits però té punts en comú amb altres situacions històriques i polítiques en què s’han vist implicats esportistes i països en diferents edicions dels Jocs, sobretot a partir de Barcelona 1992. Una cosa és certa: en aquests últims 20 anys l’himne olímpic, compost per Spyridon Samaras el 1895, ha anat guanyant pes en les cerimònies de lliurament de medalles.

L’equip d’Atletes Olímpics Russos que participarà a Corea té precedents, però tots tenen les seves singularitats. El cas més semblant de càstig pur a un comitè olímpic és el de Kuwait a Rio. Els dirigents internacionals van considerar intolerables les ingerències del govern del país en la política del comitè i van prohibir-li la participació en els Jocs del 2016, però no als esportistes, com en el cas dels russos. El seu millor esportista, el tirador Fehaid Al-Deehani, va guanyar l’or en la seva prova i quan va pujar al podi no va sonar l’himne de Kuwait sinó la composició centenària de Samaras, que és el que passarà a Pyeongchang quan un rus quedi campió. També desfilaran en la cerimònia inaugural amb la bandera olímpica, tot i que Al-Deehani s’hi va negar per la seva condició de militar. A Rio van desfilar amb la bandera olímpica l’equip de refugiats, format per deu esportistes sense representació de cap comitè olímpic estatal.

Si algun país coneix més bé que els altres la complexitat del moviment olímpic modern és Rússia. El 1992, a Barcelona i a Albertville, quan la Unió Soviètica ja s’havia desintegrat, els esportistes del país van haver de competir amb les altres exrepúbliques soviètiques –a excepció de les bàltiques– dins l’équipe unifiée, que en va dir el COI, la Comunitat d’Estats Independents. En les diferents cerimònies van desfilar amb la bandera olímpica i celebraven els èxits dels equips amb l’himne olímpic. Ara bé, a Barcelona se’ls va obrir una escletxa. Els esportistes que guanyaven la medalla d’or en una modalitat individual veien com s’hissava la bandera de la seva república d’origen i que sonava el seu himne nacional, tot i que aquest encara no estava reconegut pel COI. Després de Barcelona, Samaranch va obrir les portes a tots els nous comitès nacionals sorgits de l’antiga URSS.

El boicot