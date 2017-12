El Granollers remata el Zamora en el tram final

Fernández i Murillo. Exclusions: Silva (28’ i 41’), E. Pérez (38’) i Ferrer (57’), per part del Granollers; i Mouriño (18’ i 51’) i Silva (47’), per part del Zamora.

FRAIKIN BM GRANOLLERS: Almeida; Cabanas (2), Bernatonis, E. Pérez (6), Figueras (3), Cañellas (3), Márquez (3) –set inicial–; Guàrdia (p.s.), Porras (5), M. García, Ferrer, Valera (1), Resina (1 p.), Vukasin (3), Silva (2) i Reixach (1 p.). MMT SEGUROS ZAMORA: Calle; Ceballos (3), Abalos (1), Ruiz, Silva (5), Martín (2, 1 p.), Cangiani (1); Posado (p.s.), Magadan (5, 2 p.), Sandín (1), Mouriño (4) i González (1). PARCIALS: 2-1, 4-3, 7-5, 10-7, 11-9, 13-11; 16-13, 18-16, 20-17, 22-19, 25-21 i 30-23. ÀRBITRES: Fernández i Murillo. Exclusions: Silva (28’ i 41’), E. Pérez (38’) i Ferrer (57’), per part del Granollers; i Mouriño (18’ i 51’) i Silva (47’), per part del Zamora.

El Fraikin BM Granollers va sentenciar el duel contra el Zamora en el tram final i continua de ple en la lluita per guanyar-se una plaça en la copa Asobal. El partit de dissabte a casa contra el Benidorm i sobretot el del Guadalajara de dimecres vinent dictaran sentència. El conjunt vallesà va manar en el resultat des del primer moment, però el Zamora, tot i ocupar l’última posició, es va mostrar com un rival molt lluitador i no va llançar la tovallola fins als últims minuts.

El Granollers va prendre la iniciativa gràcies a l’encert inicial de Figueras des del pivot. El conjunt vallesà marcava la pauta, però el Zamora resistia per les bones intervencions de Carlos Calle, que va tancar el primer acte amb vuit aturades i 38% d’efectivitat. Edgar Pérez, infal·lible des de l’extrem, va agafar el relleu en el balanç ofensiu i el Granollers va obrir una bretxa de quatre gols (10-6). El conjunt d’Antonio Rama podia haver arribat a la mitja part amb un avantatge més ampli, però en uns últims minuts bojos no va poder evitar que el Zamora retallés diferències amb gols de Jaime González i David Sandín (13-11).

Aquesta tònica es va mantenir durant bona part del segon període, amb diferències que van oscil·lar entre els dos i els quatre gols. De mica en mica, però, el bon paper de Marc Guàrdia sota els pals (11 aturades i un 47%), substitut de Bombom Almeida en la segona meitat, i el rendiment de Gonzalo Porras en el pivot, amb cinc gols de cinc intents i provocant penals, van acabar de sentenciar el duel a favor del bàndol granollerí.