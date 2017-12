El Barça Lassa ensopega quatre anys i mig després

guadalajara 26 barça lassa 26 QUABIT GUADALAJARA: Hombrados; Mellado, Vidal (1), Bozalongo (1), Moya (2) i Javi García (4) –set inicial–; Eceolaza (p.s.), Parra (4), Benedito (1), Chema Márquez (9), Montoya (3 , 2 p.), Fuentes (1), Pina i Valles. FC BARCELONA LASSA: Ristovski; Tomàs (4), Entrerríos (2), Rivera (7, 3 p.), N’Guessan (3), Syprzak (3), Mem (1) –set inicial–; Gonzalo (p.s.), Sorhaindo, Ariño (4), Borges, Viran, Lenne (2), Pálmarsson, Gómez i Jallouz. PARCIALS: 1-3, 3-5, 5-8, 7-11, 11-12, 13-16; 16-19, 18-21, 22-22, 23-24, 25-25 i 26-26. ÀRBITRES: Menéndez i Friera. Exclusions: Valles (21’), per part del Guadalajara; i Lenne (44’) i Viran (54’), per part del Barça. PÚBLIC: Vora 1.500 espectadors. Abans de començar el partit es va homenatjar Juan Pedro Muñoz ‘Papitu’ i es va guardar un minut de silenci per la mort de José Ludena, gerent de l’Ademar de Lleó.