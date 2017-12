Un neguit menys, una arma més

El fitxatge de Mario Rivillos per al Barça ja era un secret de domini públic, la final de la lliga passada estava empatada a dos triomfs, el Movistar Inter estava a punt de guanyar la quarta lliga consecutiva i José Maria Garcia va explotar. El fundador i propietari del club madrileny es va queixar de les maneres del Barça per aconseguir els serveis de Mario Rivillos. “Han tornat a fer cas omís de l’acord de paraula que hi havia entre els dos clubs. Ja ho van fer quan van fitxar Bateria. Bartomeu m’ha defraudat, ja s’ho farà amb la seva consciència. No sé si té la categoria per ser president del Barça. El Mario [Rivillos] tenia contracte i el representant s’hi va comprometre abans que expirés”, va deixar anar José María García. Mesos després, les aigües s’han calmat i no hi ha hagut cap més episodis d’ençà del darrer partit entre els dos equips.