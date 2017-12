Història d’ahir i de demà

La història dirà que el Barça Lassa va encadenar 133 victòries seguides en la lliga Asobal i un total de 172 en totes les competicions estatals i catalanes, en les quals va aconseguir 22 títols al llarg d’aquests quatre anys i mig que va estar sense perdre en l’àmbit estatal. La ratxa de victòries consecutives ha transcorregut al llarg de sis temporades, des que el 18 de maig del 2013 va perdre a la pista del Naturhouse la Rioja per 33-31 en la penúltima jornada de lliga de la temporada 2012/13. Dimecres passat –6 de desembre del 2017–, el conjunt blaugrana va empatar (26-26) a la pista del Quabit Guadalajara i va trencar la ratxa.

Els homes que entrena Xavi Pascual van mantenir la imbatibilitat i després del partit l’equip ja va començar a pensar en el següent i en la victòria que volen aconseguir. El tècnic del Barça Lassa va ser el primer a manifestar que tot el seguit de victòries s’han d’analitzar, però que el més important és el que ha d’arribar. Xavi Pascual va destacar que no van guanyar a Guadalajara, però que tampoc van perdre, que no es pot viure del passat i que han de seguir mirant endavant. L’entrenador del Barça va explicar respecte al partit que no havien estat encertats, que havien comès errades en defensa i no havien estat fins en atac. Xavi Pascual, però, també va donar mèrits al Guadalajara i va destacar la feina en defensa que havia fet, i va comentar que, tal com havia anat el partit, havien guanyat un punt.

La inicia i la tanca