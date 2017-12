Mechaal: “Hi arribo millor que mai i vull lluitar per l’or”

Fidel al seu tarannà, el palamosí Adel Mechaal (New Balance) no amaga les seves intencions i arriba a l’europeu de cros de Samorin (Eslovàquia) amb el propòsit de conquerir el títol. “Sé que hi arribo molt bé, després dels millors entrenaments dels últims anys, i m’he mentalitzat per lluitar per l’or”, sentencia l’atleta de 27 anys. Mechaal va certificar el seu bon moment fa un parell de setmanes, amb un tercer lloc en el cros d’Alcobendas, només superat per dos grans especialistes africans, l’eritreu Aron Kifle i l’ugandès Timothy Toroitich. A les ordres d’Antonio Serrano, el fondista empordanès s’ha preparat a consciència prop dels 2.000 m d’altitud, al port de Navacerrada, i avui (11.50 h per TDP) confia que es podrà adaptar a l’orografia de l’hipòdrom de Samorin, amb diversos obstacles artificials. En les dues participacions anteriors en l’europeu de cros, Mechaal va ocupar el tercer lloc a Ièras 2015, i el vuitè a Chia 2016.

Mechaal considera que un dels seus rivals en la lluita per les primeres places serà el lleidatà Ayad Lamdassem, que havia estat el millor corredor espanyol en el cros d’Atapuerca i Sòria. Lamdassem, de 36 anys, és tot un clàssic del campionat i en set participacions no ha baixat mai del setè lloc. Els seus millors resultats van ser el subcampionat de l’edició del 2010 i el 2011. “Mirant els antecedents, penso que la pugna per la victòria pot estar entre vuit corredors, els quatre turcs, Ali Kaya, Aras Kaya, Özbillen i Arikan, els britànics Andrew Butchart i Andy Vermon, i nosaltres dos”, va avançar Mechaal en una entrevista a Radio Marca. I afegeix: “Els conec a tots bastant bé. Sé que són perillosos, però no els tinc por. Anys enrere potser els tenia massa respecte perquè pensava que eren millors. Ara ja m’hi enfrontat molts cops i a vegades m’han guanyat ells, i d’altres jo.” Mechaal i Lamdassem són els caps de files de la selecció espanyola, una de les aspirants a obtenir l’or en la classificació per equips.

Sense Ilias Fifa