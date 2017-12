Segell d’argent

El palamosí Adel Mechaal (New Balance) va tancar un 2017 per emmarcar amb el subcampionat europeu de cros, disputat a l’hipòdrom de la població eslovaca de Samorin. Fidel al seu tarannà i conscient de la seva bona preparació, el fondista empordanès no havia amagat les seves cartes i va anunciar que lluitaria per la victòria. Mechaal va complir la seva paraula i només el turc d’origen kenyà Kaan Kigen Özbilen, que la setmana passada va perdre el rècord europeu de marató (2h06:10), va poder impedir que assolís el màxim guardó. El campió estatal, molt còmode en un circuit molt pla i ràpid, va respondre amb suficiència al ritme imposat pels diferents representants britànics, però en l’últim quilòmetre i mig no va poder amb la resistència d’Özbilen, que manté l’hegemonia dels corredors turcs, vencedors en les quatre últimes edicions del campionat. Mechaal, en tot cas, es va mostrar molt satisfet amb la medalla de plata, que millora el tercer lloc de Ièras 2015 i s’afegeix als èxits d’aquest any, el títol europeu de 3.000 m en pista coberta a Belgrad i el quart lloc en els 1.500 m del mundial de Londres. El corredor del New Balance va liderar el conjunt espanyol, que va ocupar el segon lloc en la classificació per equips, a 3 punts de Turquia, i on també hi va tenir un paper determinant el lleidatà Ayad Lamdassem, desè en la línia de meta.

El francès Hassan Chachdi va prendre el lideratge en els primers metres, però van ser els corredors britànics els principals animadors de la prova. Dewi Griffiths va col·locar el pilot en fila índia i va encapçalar un petit grup de quatre atletes, amb Mechaal i els seus compatriotes Andrew Butchart i Ben Connor. Una lesió abans de mitja prova va deixar fora de combat Griffiths i va passar el testimoni a Butchart. La progressió d’Özbilen va fer que Mechaal allargués la gambada i es decidís a prendre el comandament. El català estava disposat a marxar en solitari, però el turc va contraatacar i amb una penúltima volta en 4:21 (1.100 m) va anar minant la resistència del seu rival quan la pugna ja era cosa de dos. El patiment de Mechaal, que s’acostava i s’allunyava com una goma, era evident, i va acabar desistint abans d’enfilar la recta final.

Lamdassem, més llorejat

En la lluita per la classificació per equips, a més de Mechaal també van puntuar per al conjunt espanyol el castellà Daniel Mateo (8è) i el lleidatà Ayad Lamdassem (10è), que en una cursa en progressió va resistir l’atac final del noruec Henrik Ingebrigtsen i va poder acabar entre els deu primers. Lamdassem, de 36 anys, és el fondista espanyol més llorejat en la competició, amb deu medalles: dues de plata en la prova individual (2010 i 2011) i les altres vuit per equips.

Mahboub, or per equips