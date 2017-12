El Fraikin es juga l’última carta per a la copa Asobal

Els resultats de la jornada de dissabte han obert el ventall de possibilitats perquè el Fraikin Granollers es pugui tornar a guanyar la plaça per jugar la copa Asobal. El bitllet d’aquest cap de setmana per a Lleó passa indefectiblement per una victòria a la pista del Guadalajara o un empat combinat amb una ensopegada del Ciudad Encantada –empat o derrota– a la pista de l’Osca, invicte les sis darreres jornades.

El Barça, per mèrits esportius, i l’Ademar de Lleó, com a organitzador, ja estan classificats per una copa que encara té dues places vacants per a quatre candidats: Anaitasuna, Granollers, Ciudad Encantada i Guadalajara. Segons l’estudi matemàtic de l’Asobal, l’Anaitasuna, que rep a casa el Zamora, és, de tots quatre, l’equip que té més possibilitats, amb el 38,89%. En 21 de les 27 combinacions possibles guanyaria la plaça. Després se situaria el Granollers, amb el 29,63% (16 de 27 combinacions l’afavoreixen), seguit del Ciudad Encantada, amb 16,67% (9 de 27), i el Guadalajara, amb 14,81% (8 de 27).

Més enllà de càlculs de probabilitats, el Granollers no ho tindrà gens fàcil per superar el Guadalajara, que la setmana passada va passar a la història per haver-li esgarrapat un empat al FC Barcelona Lassa en la lliga (26-26) després que aquest hagués enllaçat fins a 133 victòries consecutives en quatre temporades i mitja. “No són el Barcelona –en referència al Guadalajara–, però van ser capaços de frenar els de Xavi Pascual perquè tenen jugadors de gan talent que, si tenen el dia, t’ho poden posar molt complicat”, va advertir el tècnic granollerí, Antonio Rama. En aquest sentit, destaca: “Tenen Víctor Vigo, un gran central que controla el ritme de joc com ningú, el golejador Chema Márquez [pitxitxi de la lliga] i Hombrados a la porteria.” En tot cas, en el pla de viatge de l’expedició del Fraikin Granollers ja s’han carregat força les maletes davant la possibilitat de no tornar cap a casa i anar a Lleó directament de Guadalajara.