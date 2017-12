Chris Froome, positiu per salbutamol en la Vuelta

Chris Froome, el millor ciclista de l’última dècada, va donar positiu per salbutamol –un broncodilatador d’ús comú en els asmàtics– en un control del passat 7 de setembre, al final de l’etapa de la Vuelta que va acabar a Santo Toribio de Liébana (Cantàbria). El quatre cops guanyador del Tour –que també es va imposar en la volta espanyola– va sobrepassar clarament el límit màxim permès per a aquesta substància. El control de Froome va detectar 2.000 nanograms per mil·lilitre d’aquesta substància quan el llindar per ser considerat positiu és de 1.000.

La Unió Ciclista Internacional ha fet públic el cas avui –no hi està obligada però ho fa en tots els casos– mitjançant un comunicat en el seu lloc web. També ha precisat que no suspendrà cautelarment Froome emparant-se en el fet que el salbutamol no és una substància prohibida, sinó que ho és a partir de dosis determinades. En tot cas, l’anàlisi de la mostra B va confirmar el resultat de la mostra A, i d’aquí la comunicació pública de l’UCI. La federació internacional remarca que es considerarà un resultat positiu “a menys que el corredor provi, mitjançant un estudi farmacològic controlat, que el resultat anormal va ser conseqüència de l’ús d’una dosi terapèutica”. És a dir, obre la porta al corredor britànic perquè s’expliqui i eviti una sanció que en condicions normals podria ser d’un a dos anys.

Froome s’ha defensat mitjançant un comunicat difós pel seu equip, l’Sky: “És ben sabut que tinc asma i sé exactament quines són les regles. Utilitzo un inhalador per administrar els meus símptomes (sempre dins dels límits permesos) i sé amb seguretat que seré controlat cada dia que vesteixi la samarreta del líder de la cursa. El meu asma va empitjorar a la Vuelta, i que vaig seguir els consells del metge de l’equip per augmentar la dosi de salbutamol. Com sempre, he tingut la major cura per assegurar-me que no he utilitzat més que la dosi admissible. Em prenc molt seriosament la meva posició de lideratge en el meu esport. L’UCI té tot el dret d’examinar els resultats del control. Juntament amb l’equip, proporcionarem la informació que necessiti”.

Dave Brailsford, director general de l’Sky, ha fet costat al corredor: “Hi ha problemes mèdics i fisiològics complexos que afecten el metabolisme i l’excreció de salbutamol. Ens comprometem a establir els fets i què va passar en aquesta ocasió. Tinc la màxima confiança que Chris va seguir l’orientació mèdica en la gestió dels seus símptomes d’asma, mantenint-se dins de la dosi de salbutamol permesa. Per descomptat, farem tot el possible per ajudar a solucionar aquestes qüestions”.