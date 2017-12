Froome, en la tempesta

Els ciments del ciclisme mundial tornen a tremolar. El gran campió d’aquestes últimes temporades, Chris Froome (Sky), i un dels autoproclamats grans lluitadors per un ciclisme net, va donar positiu en la Vuelta el 7 de setembre per una dosi excessiva de salbutamol. La contraanàlisi, sol·licitada per l’equip també va donar positiu.

El britànic és asmàtic i té permís per prendre salbutamol, un broncodilatador per inhalació. Els límits estan establerts per l’Agència Mundial Antidopatge (AMA) i és d’una dosi màxima de 1.600 micrograms per 24 hores, sense excedir els 800 micrograms cada 12 hores. En el control que se li va fer després de la 18a etapa, amb arribada al monestir de Santo Toribio de Liébana, la concentració que es va detectar al cos de Froome, que ja era el líder, va ser de 2.000 nanograms, clarament fora dels límits permesos. Un positiu, confirmat per la Unió Ciclista Internacional (UCI), hauria de suposar la pèrdua de la Vuelta per part del britànic –el vencedor seria Vincenzo Nibali–i una sanció que el podria deixar fora de combat el 2018.

Ara bé, no tot està escrit encara en aquesta història. El ciclista va fer un comunicat oficial a través del seu equip explicant en quina situació es troba: “L’UCI té tota la raó per avaluar els resultats de totes les proves i juntament amb l’equip subministraré tota la informació que sigui requerida per demostrar que l’ús va ser terapèutic.” Segons l’Sky, la nota de l’UCI no dona per fet que el ciclista hagi violat cap reglamentació, sinó que el commina a aportar més informació per determinar les causes de l’elevada concentració de salbutamol.

“És ben sabut que tinc asma i conec exactament quines són les regles. Uso un inhalador per controlar els símptomes i sé amb tota seguretat que seré sotmès a proves cada dia que porti el mallot de líder d’una cursa”, va assenyalar el ciclista, que admet que la seva malaltia va empitjorar durant la Vuelta. “Vaig seguir la recomanació del metge d’augmentar la dosi. Com sempre vaig anar amb compte per assegurar-me que no usava una dosi més gran de la permesa.”

Froome i l’Sky hauran de justificar la seva versió amb un “estudi controlat”, per evitar perdre la Vuelta i una futura sanció. L’AMA deixa clar que la concentració major a la permesa no és conseqüència d’un ús terapèutic i que, per tant, és dopatge. El prospecte del medicament que conté salbutamol, comercialitzat com a Ventolin, especifica que pot donar positiu en els controls antidopatge.

Froome es troba, en qualsevol cas, al davant d’una de les principals dificultats de la seva carrera, ja que la confirmació del positiu i una futura sanció posarien en entredit fins i tot les seves quatre victòries en el Tour i deixarien l’Sky, que ha fet un esforç mediàtic suprem per allunyar-se de la xacra del dopatge, tocat de cara a l’opinió pública. A l’hora de prendre una decisió, l’UCI es pot veure abocada, també, a una pressió enorme entre els que demanen una actuació implacable contra Chris Froome i els que consideren que el ciclista i l’Sky tenen raó en la seva explicació. L’estudi que presentaran, en qualsevol cas, serà favorable a les seves tesis. D’això ningú en té cap dubte.

Nibali, a l’expectativa