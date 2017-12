Un mal final tomba el Granollers a Guadalajara

Malgrat la bona primera volta que ha signat, el Fraikin Granollers no participarà en la copa Asobal. Ahir va quedar fora en perdre, a la pista del Guadalajara, un partit que tenia a les seves mans. Quedaven deu minuts i els jugadors d’Antonio Rama dominaven per tres gols d’avantatge (19-22) després d’haver remuntat un marcador que li havia estat desfavorable durant tota la primera part i els primers minuts de la segona. En l’últim quart de partit, però, els braços dels jugadors vallesans es van arronsar i van permetre que el rival els passés per sobre.

El Guadalajara havia signat una bona primera part. Amb Hombrados impermeable sota els pals i una encertada tàctica ofensiva, s’havia plantat al descans 16-15, després de disposar d’avantatges de fins a quatre gols. En la segona meitat del partit, però, es va girar la truita. Encara que va jugar el primer minut i mig en inferioritat, el Granollers va ser capaç d’empatar i, de seguida, posar-se al davant (17-18, en el minut 34). Van destacar Bernatonis i Edgar Pérez en l’anotació, i Marc Guàrdia en la porteria. Quan semblava que la victòria no es podia escapar, però, el partit es va decantar del costat dels castellans, que acompanyaran l’Anaitasuna, el Barça i l’Ademar en la copa.