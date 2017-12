Adrià Díaz busca el bitllet olímpic en l’estatal de Jaca

Adrià Díaz es jugarà aquest cap de setmana, en el campionat d’Espanya de Jaca, l’accés als Jocs Olímpics de Pyeongchang en la modalitat de dansa per parelles. El patinador català, que té com a companya la britànica nacionalitzada espanyola Olivia Smart, es disputarà la plaça amb la parella formada per Sara Hurtado –la seva companya en els Jocs Olímpics de Sotxi– i Kirill Jalyavin.

Díaz i Smart van aconseguir la plaça olímpica per a la delegació espanyola en el mundial d’Hèlsinki, en què van ser divuitens, però no la tenen en propietat i se l’han de jugar amb la resta de parelles espanyoles, entre les quals també hi ha Celia Robledo i Luis Fenero. La parella classificada per a Pyeongchangserà la que obtingui més puntuació sumant les notes aconseguides en el Golden Spin de Zagreb, ja disputat, i el campionat d’Espanya.

A quatre punts