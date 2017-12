El Barça té l’oportunitat de redimir-se a Lleó

El Barça Lassa té l’oportunitat aquest cap de setmana a Lleó de tancar l’any amb un altre títol a la vitrina, el tretzè de la copa Asobal, i d’esvair dubtes sobre la seva hegemonia en les competicions espanyoles. El rival en semifinals és el Guadalajara, precisament l’equip que ha passat a la història pel fet d’haver esgarrapat un punt en la lliga al totpoderós conjunt blaugrana. El 6 de desembre l’equip castellanomanxec va signar les taules amb el Barça (26-26) i posava fi a una ratxa de 172 victòries consecutives –133 en la lliga– de l’equip català en les competicions estatals. El tècnic barceloní, Xavi Pascual, no s’ha estat de recordar que tot i l’ensopegada continuen invictes, tot i que l’empat al pavelló de David Santamaría es va viure com una autèntica victòria.

El duel entre el Barça i el Guadalajara obrirà el foc de la copa Asobal (17 h pel dial 56 de Movistar+), mentre que la segona semifinal enfrontarà l’Ademar de Lleó, l’amfitrió, contra l’Helvetia Anaitasuna (19 h). Més enllà del punt esgarrapat al Barça, el Guadalajara ha estat la gran sorpresa d’aquest inici de temporada, ja que ha acabat la primera volta de la lliga en segona posició, amb 20 punts i un balanç de nou victòries, dos empats i quatre derrotes. Precisament, l’últim triomf del conjunt de César Montes, dimecres passat, li va proporcionar per primer cop el bitllet per a la copa Asobal i va deixar sense premi el Fraikin BM Granollers, que havia estat el subcampió en tres de les quatre últimes edicions (2013, 2014 i 2016). Hi ha tres jugadors que sobresurten en la plantilla del Guadalajara: Jota Hombrados, que als 45 anys encara és capaç d’acreditar al voltant d’un 34% d’aturades; el central Víctor Vigo, el responsable de marcar el ritme de joc que més interessa al seu equip, i Chema Márquez, el pitxitxi de la lliga amb 115 gols. En aquest sentit, el pivot Javi García, un altre dels referents en el balanç ofensiu, serà baixa per lesió. Després de l’empat de la setmana passada, el Barça va reaccionar amb dues victòries sense pal·liatius contra l’Anaitasuna (38-26) i el Teucro (28-38), i res no fa pensar que avui no aprofitarà l’oportunitat de redimir-se contra el Guadalajara per accedir a una altra final i poder ampliar el palmarès.

En l’altra semifinal, l’Ademar de Lleó intentarà posar fi a la malastrugança que l’acompanya en les competicions de copa com a amfitrió, en què en les últimes edicions ha quedat fora de combat tot just en la seva estrena. El seu rival, l’Anaitasuna, que en la lliga ja el va superar per un contundent 32-23, segur que no li posarà les coses fàcils.