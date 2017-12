Progressa adequadament

Jessica Vall estarà avui (17.16 h per Tdp) en els 100 m braça en disposició de lluitar pel seu primer podi en un europeu de piscina curta. La nedadora del CN Sant Andreu va evidenciar a Copenhaguen els seus progressos en la distància i va rebaixar en dues ocasions la seva plusmarca estatal (1:05.44).

En la sessió matinal va acreditar 1:05.42, la tercera millor marca de les sèries, però en les semifinals va forçar la màquina conscient que aquest registre no seria suficient per accedir a la final. Va cobrir la primera meitat de la prova en setè lloc (31.00), però en uns últims 50 metres pletòrics – va ser la més ràpida en aquest parcial amb 34.04– va remuntar fins a la tercera posició i va esmicolar el seu rècord estatal amb un registre final de 1:05.04. Gairebé 4 dècimes d’una tacada. Al davant seu només van quedar la finesa Jenna Laukkanen (1:04.89) i la lituana Ruta Meilutyte (1:04.95).

Zamorano, vuitena

L’altra gran protagonista de l’expedició catalana va ser Àfrica Zamorano (Sant Andreu), que està agafant afició al fet de nedar en finals absolutes. Dos dies després d’haver-se estrenat amb un cinquè lloc en els 400 m estils, es va guanyar una plaça entre les vuit millors dels 200 m esquena. Per fer-ho va haver de rebaixar de forma significativa el seu registre personal (2:07.13) per deixar-lo en 2:05.89. En la final, es va mostrar molt ambiciosa i va cobrir la primera meitat de la prova en cinquè lloc (1:01.20). En el tram final ho va pagar i va acabar en vuitena posició, el lloc que li corresponia per marca, tot i que va tornar a baixar àmpliament de la seva plusmarca anterior (2:06.49).

Hosszú, quarta medalla d’or

El títol de 200 m esquena va ser per a l’hongaresa Katinka Hosszú, que està fent mèrits a marxes forçades per ser proclamada la reina del Royal Arena de Copenhaguen. I més quan una hora després també es va imposar en els 100 m estils, guanyant clarament el duel amb la sueca Sarah Sjöström, que no està oferint la seva millor versió a la capital danesa. Amb les d’ahir, la nedadora magiar ja ha aconseguit quatre medalles d’or.

Primer rècord mundial