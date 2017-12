Jessica Vall guanya el bronze en els 100 m braça

Jessica Vall va pujar per primer cop al podi d’un europeu de piscina curta en guanyar la medalla de bronze dels 100 m braça. La barcelonina va culminar la seva gran actuació en aquesta distància, que no és la seva preferida, amb una gran marca d’1:04.80, que és un nou rècord d’Espanya. La nedadora del CN Sant Andreu ha superat la plusmarca estatal dels 100 m braça tres vegades en dos dies. Va arribar a Copenhaguen amb un registre d’1:05.44, en les eliminatòries va fer 1:05.42, en la semifinal, 1:05.04 i en la final va baixar per primera vegada dels 1:05 (1:04.80).

En la final, Jessica Vall tenia el tercer millor registre i va complir. En els primers 50 metres, va passar en la setena posició (30.83), però en els segons 50, va acreditar el millor parcial de totes les participants (33.97) i això li va permetre remuntar fins a la tercera posició. El títol va ser per a la lituana Ruta Meilutyte (1:03.79), mentre que la segona posició va ser per a l’anterior campiona, la finesa Jenna Laukkanen (1:04.25). La barcelonina competirà avui en la seva millor prova, els 200 m braça.

En la final dels 200 m lliures hi va haver la presència de la mallorquina Melanie Costa (CN Terrassa), que va ser setena amb 1:55.81, la seva millor marca de la temporada, i de la castellonenca Lidón Muñoz (CN Sant Andreu), que va ser vuitena amb 1:56.67, la seva nova marca personal.

Dues més per a Hosszú