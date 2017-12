Paula Badosa veu la llum

Paula Badosa (Begur, 1997), la gran esperança del tennis català femení, s’ha tornat a ressituar en el mapa tennístic gràcies al seu triomf diumenge, sobre superfície ràpida, en la final del campionat d’Espanya de Granada contra la canària Carla Suárez (40a de la WTA), una rival que magnifica l’èxit obtingut. En la semifinal, a més, va vèncer la basca Lara Arruabarrena (86a).

Badosa no ho ha tingut gens fàcil en els dos últims anys. La seva irrupció va ser ràpida i contundent. El 2015 va guanyar el títol júnior de Roland Garros. També va arribar a la tercera eliminatòria del prestigiós torneig de Miami deixant tothom bocabadat després de superar dues top 100: la txeca Petra Cetkovska (89a) i la xinesa Saisai Zheng (75a). Però les lesions i la pressió l’han mortificat: “L’èxit em va venir massa aviat. No estava preparada per digerir-lo. Em va venir tot de cop i les expectatives eren massa altes. N’he après a còpia de patacades.” El 2016 es va fer un esquinç al turmell, després un microtrencament al quàdriceps i quan es va recuperar va tenir problemes en un canell. “Vaig estar sis mesos aturada i això em va desanimar”, afirma la de Begur, que està fent una pretemporada severa i que, després del que li ha tocat viure, té molt clar que “sense humilitat” és impossible triomfar. També ha tingut problemes de rampes, curiosament, els dos cops que ha jugat convidada el torneig de Madrid. El 2016, quan afrontava el tercer set contra la francesa Alizé Cornet, que era la 46a del rànquing, i el 2015 contra la italiana Sara Errani en la tercera eliminatòria. Abans s’havia desfet de la croata Ana Konjuh (87a) i de la nord-americana Lauren Davis (60a). Ha demostrat, doncs, a bastament que té fusta.

Sigui com vulgui, el títol estatal confirma la revifada. També ha guanyat enguany el títol ITF de Segòvia –el tercer de la seva carrera –i va ser finalista a Caserta (Itàlia). Acabarà l’any en el lloc 248 de la WTA. El 28 de setembre va arribar al seu punt àlgid quan es va situar en el top 200 (193). Fa només uns dies, va anunciar que el seu nou entrenador és el tècnic basc Alejo Mancisidor, un dels descobridors de Garbiñe Muguruza, la número 2 del món.

L’objectiu de Badosa és progressar en el rànquing “com més amunt millor” i adquirir la condició de top 100 per poder entrar en els quadres dels tornejos i no haver de desgastar-se en les prèvies ni en els tornejos ITF que sovint ha hagut d’afrontar en els dos últims anys.

Badosa (1,80 m) és una tennista contundent que s’allunya de l’estereotip d’especialista en terra. Això li permet una major polivalència. “Soc més jugadora de pista ràpida. Enguany he jugat un 80% dels tornejos en superfícies ràpides”. Amb Mancisidor, també lluitarà en dobles. “Els tenia una mica oblidats, però vol que els jugui per millorar el servei i la volea. La diferència entre les bones jugadores de fons i les grans és tancar els punts a la xarxa.”