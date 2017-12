Gonzalo renova amb el Barça fins al 2023

El porter del FC Barcelona Lassa Gonzalo Pérez de Vargas, un dels puntals del projecte de Xavi Pascual, ha allargat el lligam contractual per tres temporades més i continuarà vinculat al club blaugrana del 2020 al 2023. Nascut a Toledo i format al planter des del curs 2007/08, Gonzalo va ser elegit el millor porter de la darrera edició de la lliga de campions i també el millor jugador de la darrera lliga Asobal, amb un percentatge d’aturades del 40%.

“Tant de bo pugui estar al Barça molts anys més. Sento que sempre se m’ha tractat molt bé, i ara tinc un rol més important a l’equip que no em podria haver imaginat”, va dir Gonzalo en el moment de la signatura, al costat del directiu responsable de la secció, Joan Bladé, i del mànager esportiu de l’handbol blaugrana, David Barrufet. El porter, format al planter, va afegir-hi: “Era un somni no només jugar al Barça, sinó lluitar per tot i ser-ne un jugador important.” Al seu torn, Barrufet va destacar: “Des del moment que va arribar a les categories inferiors tots vam veure que Gonzalo tenia moltes possibilitats de triomfar. Si preguntes quins són els tres millors porters del món, en Gonzalo sempre ha de ser a la llista.”