Doblet del Sant Andreu

A les files del Sant Andreu viuen dies feliços. A finals de novembre ja van demostrar el seu potencial dominant la classificació per clubs del campionat d’Espanya d’hivern, a la Nova Escullera, i ahir van certificar el seu bon moment amb el doblet en la copa estatal de clubs, que es va disputar a casa seva, a la piscina de 50 m Pere Serrat. La superioritat del conjunt femení, amb Jessica Vall al capdavant, és evident i les andreuenques van vèncer per 173,5 punts de marge respecte al segon classificat, el Terrassa, que va acabar guanyant la partida al Real Canoe en la pugna pel subcampionat. L’equip madrileny també va acabar claudicant en la batalla pel títol masculí i el Sant Andreu es va alçar amb la victòria amb únicament dos punts de diferència. De fet, durant algun moment de la jornada final el Canoe va prendre el lideratge, però el doblet d’Albert Escrits i Arnau Rovira en els 400 m lliure, i el segon lloc en els 4x100 m estils li van acabar obrint el camí del triomf definitiu. Per a l’equip femení és el cinquè títol consecutiu, mentre que els nois no cantaven victòria des del curs 2014/15. Aquella temporada l’expedició andreuenca va signar el doblet a Gijón, i va repetir la fita de la campanya anterior, 2013/14.

Pel que fa als descensos, el Mairena i el Mediterrani van baixar a primera divisió en la competició masculina, i el Churriana i l’UCAM Múrcia, tot i la presència de Mireia Belmonte, en la femenina.