Agustí Montal i Ángel Nieto, entre els que ens han deixat

Aquest 2017 que està a punt de marxar s’ha endut un bon grapat de figures destacades de l’esport. Noms de llegenda, com els de Jack LaMotta, Raymond Kopa i Ángel Nieto, han quedat inscrits, durant els últims mesos, en làpides que convoquen els seus incondicionals seguidors. Hi ha hagut accidents fatals, com els que van patir Ueli Stick, Michele Scarponi i Nicky Hayden, inesperades morts per malaltia, com les de Jana Novotna i Naim Süleymanoglu, i desaparicions de protagonistes de l’esport que ja havien arribat a la vellesa, com Agustí Montal i John Surtees. Aquest últim és un bon exemple de com el món del motor ha patit especialment, en l’any que ara se’n va, la pèrdua de figures. El 10 de març s’anunciava a Londres la seva defunció. Surtees, l’únic pilot de la història que ha estat campió de fórmula 1 i de motociclisme de velocitat, moria als 83 anys, després de ser ingressat per problemes respiratoris. Degà dels campions del món de F-1, Big John es va coronar al volant d’un Ferrari l’any 1964, quan ja havia guanyat set títols mundials sobre dues rodes, quatre a 500 cc (1956, 1958, 1959, 1960) i tres a 350 cc (1958, 1959, 1960). Dos mesos i mig més tard, el 22 de maig, tocava lamentar la desaparició del pilot de MotoGP Nicky Hayden, de 36 anys, com a conseqüència de les ferides que li va causar un accident de bicicleta.

Molt sonada va ser la mort d’Ángel Nieto, mite del motociclisme mundial dels anys setanta i vuitanta del segle passat. Nieto no va poder superar tampoc les ferides sofertes al cap després de l’accident que va tenir el 26 de juliol, quan el quad en què circulava va ser envestit per darrere per la conductora d’un turisme, a Eivissa, i va deixar de respirar el 3 d’agost. Per a la llegenda quedaran els seus tretze campionats del món –dotze més un, deia ell, per superstició– en cilindrades petites (50 i 125 cc), aconseguits entre el 1969 i el 1984. En els últims anys, Ángel Nieto era conegut per la seva feina com a comentarista televisiu.

També un desafortunat episodi es va endur, als 37 anys, el ciclista italià Michele Scarponi: el 22 d’abril, durant un entrenament, va ser atropellat per un camió. En el seu palmarès quedarà el Giro que va guanyar per la desqualificació per dopatge d’Alberto Contador, així com la Tirrena-Adriàtica del 2009. Vuit dies més tard, l’alpinista suís Ueli Steck va perdre la vida en un altre accident, quan mirava d’aclimatar-se per ascendir l’Everest sense oxigen i en menys de 48 hores. Steck ostentava diversos rècords de velocitat en coronar cims i va ser dues vegades guanyador del Piolet d’Or (2009 i 2014).

Barça i Madrid