Ribera: “A l’europeu no hi pots competir amb dubtes”

El seleccionador espanyol Jordi Ribera (Sarrià de Ter, 1963) va tancar dissabte a Saragossa la primera fase de la preparació per a l’europeu de Croàcia, en què durant cinc dies els jugadors van combinar el treball físic amb la pilota. Després d’haver arribat als quarts de final en el mundial de França, el campionat continental serà la segona gran cita del tècnic català al capdavant del combinat estatal. Amb argents i bronzes en el seu palmarès, el repte de l’equip espanyol serà aconseguir l’or, l’única medalla que no ha guanyat mai en aquesta competició. Per fer-ho, però, no hi ha marge per cap errada. “En l’europeu saps que tots els partits són a cara o creu i que no pots entrar a la competició amb dubtes”, ressalta l’entrenador sarrianenc. En aquest sentit, Ribera marca distàncies amb el mundial, on el conjunt estatal ja ha conquerit dos títols: “El format de competició és diferent i pots tenir un o dos partits en què et pots permetre gestionar el grup.” I subratlla: “A l’europeu no hi ha cap partit fàcil, o vas al màxim en tots o tindràs problemes.”

En la primera fase de l’europeu, Espanya comparteix grup amb Dinamarca, la vigent campiona olímpica, Hongria i la República Txeca. Els punts d’aquests partits s’arrosseguen en la segona fase, en què es jugaran tres partits més contra Alemanya, Macedònia i Eslovènia. Els dos primers són els que accedeixen a semifinals. Segons Ribera, “el gran objectiu a complir és entrar a les semifinals i lluitar per les medalles i a partir d’aquí hi ha molts matisos que permeten arribar o no arribar”.

Després d’aquesta primera fase de preparació a Saragossa no hi ha hagut sorpreses i Ribera va descartar els dos últims jugadors a incorporar-se a l’equip, els joves de l’Anaitasuna Sergey Hernández i Antonio Bazán. Així, continuen entre els disset escollits els sis catalans de l’equip: Viran Morros i Valero Rivera (Barça Lassa), Adrià Figueras (Fraikin BM Granollers), Joan Cañellas (Vardar), David Balaguer (Nantes) i Ferran Solé (Tolosa). La pròxima cita serà el torneig internacional de Galícia, que es disputa a Vigo i Pontevedra entre el 5 i 7 de gener. Els rivals seran Bielorússia (divendres), l’Argentina (dissabte) i Polònia (diumenge). Abans de debutar en l’europeu, el 12 de gener contra la República Txeca a Varazdin, la selecció espanyola encara farà un parell de dies de preparació a Madrid.